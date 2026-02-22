أوقفت السلطات الأمريكية في ولاية أوهايو متسابقًا سابقًا في برنامج «أمريكان أيدول»، كالب فلين (39 عامًا)، بعد اتهامه بإطلاق النار على زوجته آشلي فلين (37 عامًا) داخل منزلهما بمدينة تيب سيتي، وتزوير مسرح الجريمة لمحاولة تضليل المحققين.

وظهر فلين في فيديو أثناء مثوله أمام القاضي صمويل هوفمان، مدعيًا براءته ومؤكدًا أنه «يريد فقط رعاية بناته»، بينما حدد القاضي كفالته بمبلغ مليوني دولار.

وعُثر على الضحية آشلي فلين فاقدة للحياة بعد تعرضها لعدة طلقات نارية في الرأس، في وقت كان فيه الزوج وطفلاهما داخل المنزل عند وصول الشرطة. وكشفت مكالمة الطوارئ التي سجلها موظف الاستقبال حالة الذعر، حيث قال فلين: «هناك دماء في كل مكان، يا إلهي، يا إلهي».

واعتبر محاميه باتريك موليجان التحقيق «مستعجلًا بشكل مبالغ فيه»، مؤكدًا أن ضغط الوقت قد يزيد من احتمال الخطأ القضائي، فيما دافع رئيس شرطة تيب سيتي عن سير التحقيق معتبرًا أنه تم «وفق عملية استقصائية دقيقة ومتعمدة».

وأثارت الحادثة موجة من الصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الجمهور عن حقيقة الأحداث خلف براءة فلين المزعومة، وسط ترقب لتطورات القضية ومحاكمته القادمة.