كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن المفاوضين الأمريكيين مستعدون لعقد جولة أخرى من المفاوضات مع إيران يوم الجمعة القادم في جنيف، في حال تلقيهم مقترحاً مفصلاً بشأن اتفاق نووي خلال الـ48 ساعة.



ونقل «موقع أكسيوس»، اليوم (الأحد)، عن المسؤول قوله: إن إدارة ترمب تنتظر المقترح الإيراني. وأضاف: «إذا قدمت إيران مسودة مقترح، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاجتماع في جنيف، الجمعة، لبدء مفاوضات تفصيلية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي».



وأكد المسؤول أن إدارة الرئيس دونالد ترمب وإيران قد تناقشان أيضاً إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل إبرام اتفاق نووي كامل.



ورجح مسؤولون أمريكيون أن تكون المساعي الدبلوماسية الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي سيمنحها الرئيس دونالد ترمب لإيران قبل شن عملية عسكرية أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق قد تستهدف المرشد الأعلى علي خامنئي بشكل مباشر.



ويعتزم المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اللذان نصحا ترمب بإعطاء الدبلوماسية فرصة قبل إصدار أمر بالضربة، التواجد في جنيف في 27 فبراير إذا أرسل الإيرانيون المقترح في وقت مبكر من هذا الأسبوع.



وأفصحت صحيفة «فايننشال تايمز» أن إيران اشترت آلاف الصواريخ المحمولة على الكتف من روسيا.



وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف، يوم الثلاثاء الماضي، طلب كل من ويتكوف وكوشنر من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم مقترح مكتوب مفصل من إيران في غضون أيام.



وأبلغ ويتكوف وكوشنر، الوزير الإيراني بأن موقف ترمب هو «عدم تخصيب» اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، لكنهما أكدا أن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في مقترح إيراني يتضمن «تخصيباً رمزياً» إذا استطاعت إيران إثبات أن الخطة تسد جميع السبل المؤدية إلى امتلاك سلاح نووي.



وكان عراقجي، أعلن أنه سينتهي من صياغة المقترح خلال عطلة نهاية الأسبوع وسيسلمه إلى ويتكوف وكوشنر فور موافقة القيادة السياسية في طهران عليه.



فيما أعرب السيناتور ليندسي غراهام من ولاية كارولينا الجنوبية لموقع أكسيوس، عن أسفه لأن العديد من المقربين من الرئيس ترمب ينصحونه بعدم قصف إيران. وحث غراهام الرئيس على تجاهلهم.



وقال غراهام: «أتفهم المخاوف بشأن العمليات العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط في ضوء التورطات السابقة. مع ذلك، يبدو أن الأصوات التي تحذر من التورط تتجاهل عواقب ترك الشر دون رادع».



وأفاد مستشارو ترمب بأن الرئيس قد يُغير مساره ويأمر بشن ضربة في أي وقت، لكن العديد من أعضاء فريقه ينصحون حالياً بالصبر.