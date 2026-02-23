في موقف يعكس جانبه الإنساني بعيداً عن أضواء الملاعب، تدخّل النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام لمساعدة امرأة بريطانية تعرّضت لسقوط مفاجئ أثناء التزلج في منتجع كورشوفيل الفاخر بجبال الألب الفرنسية، حيث كان يقضي عطلة عائلية الأسبوع الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة ذا صن، فإن بيكهام (50 عاماً) لمح المرأة لحظة ارتطام رأسها بالمنحدر، فسارع نحوها للاطمئنان عليها، وساعدها في خلع زلاجاتها، وبقي بجانبها حتى تأكد من استقرار حالتها الصحية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن بيكهام بدا قلقاً للغاية، وتصرف بنبل واضح، فيما كان مدرب التزلج المرافق له داعماً ومتعاوناً خلال الموقف.

ومنذ اعتزاله كرة القدم عام 2013، اتجه بيكهام إلى ممارسة التزلج كهواية مفضلة، مستمتعاً بوقته بعيداً عن المستطيل الأخضر الذي شهد تألقه مع مانشستر يونايتد وكذلك بقميص منتخب إنجلترا.

وكان برفقته أثناء الحادث ابنته هاربر هاربر بيكهام (14 عاماً)، في رحلة تُعد الأولى للعائلة منذ تصاعد التوتر مع نجله الأكبر بروكلين بيكهام (26 عاماً)، على خلفية بيان أثار جدلاً الشهر الماضي.

ويحرص بيكهام وزوجته، مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، على زيارة كورشوفيل بانتظام، إذ يُعد المنتجع محطة مفضلة لنجوم الفن والرياضة، إلى جانب شخصيات بارزة من العائلات الملكية، من بينهم الأمير ويليام.