بعد أن نجح الاتحاد في اقتناص التعادل 1-1 من مضيفه الهلال، في مواجهة «الكلاسيكو» التي جمعتهما على ملعب «المملكة أرينا» ضمن منافسات الجولة الـ23 «جولة يوم التأسيس» من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن السعودي»، شنت الجماهير الهلالية انتقادات واسعة على مدرب الفريق إنزاغي والفرنسي كريم بنزيما، إذ رفض الأخير تحية الجماهير عقب نهاية اللقاء وفضل التوجه إلى غرفة الملابس برفقة مالكوم وثيو، ما أزعج باقي زملائهم في الفريق. وكشفت مصادر لـ«عكاظ»، أن كريم بنزيما دخل في جدال مع المدرب إنزاغي في استراحة بين الشوطين، في محاولة لإقناعه بتغيير أسلوب لعبه واستغلال النقص العددي للفريق الاتحادي، وأن هذا التدخل تسبب في اضطراب غرفة ملابس «الزعيم»، ما أدى لانخفاض مستوى الفريق في الشوط الثاني، واستطاع الاتحاد الحفاظ على توازنه، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه الجزائري حسام عوار رغم النقص العددي، رغم بداية المباراة السريعة للهلال، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر البرازيلي مالكوم في الدقيقة الخامسة، ولم تمر دقائق قليلة حتى تعرض الاتحاد لطرد مدافعه حسن كادش في الدقيقة التاسعة، ليكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.



يذكر أن كريم بنزيما عقب اللقاء ألغى متابعة اللاعبين الاتحاديين حسام عوار وعوض الناشري بعد أدائهما الجيد في اللقاء.