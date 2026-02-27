كشف تقرير صحفي عن مصير النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي الموسم القادم، في ظل تراجع معدله التهديفي.

موقف صلاح من الاستمرار

ورغم شائعات اقتراب رحيل محمد صلاح عن «الريدز» بنهاية الموسم الحالي، إلا أن موقع ««فوتبول إنسايدر»، ذكر أن اللاعب سيكون سعيداً إذا استمر في صفوف ليفربول حتى نهاية عقده في الموسم القادم، حيث يتقاضى أموالاً طائلة.

الأعلى أجراً في أنفيلد

وأضاف أن صلاح هو اللاعب الأعلى أجراً في «أنفيلد» إلى جانب فيرجيل فان ديك، حيث يحصل الثنائي على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، كما يحصل النجم المصري على مكافآت كبيرة من خلال حقوق الصورة وصفقات الرعاية نظراً لمكانته في عالم كرة القدم.

الدوري السعودي خيار محتمل

وتابع أن الدوري السعودي سيكون وجهته القادمة حال قرر الرحيل، رغم أنه سعيد في ليفربول وعلى استعداد لاستكمال عقده بسعادة بالغة في ظل التقدير المالي الذي يحصل عليه من ناديه.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بـ30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».