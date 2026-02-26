كشف نادي ريال مدريد عن قرار صارم ضد مشجع أدى التحية النازية قبل انطلاق مباراته ضد بنفيكا البرتغالي، التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن منافسات إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

بيان ريال مدريد

وأوضح النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم طرد المشجع الذي تم تصويره عبر كاميرات التلفزيون وهو يؤدي التحية النازية، قبل لحظات قليلة من بداية المباراة.

وأضاف البيان: «يدين ريال مدريد هذا النوع من الإيماءات والتعبيرات التي تحرض على العنف والكراهية في الرياضة والمجتمع».

الريال يبلغ دور الـ16

وتغلب ريال مدريد على بنفيكا بهدفين مقابل هدف، ليؤكد تفوقه بعد فوزه 1-0 في لقاء الذهاب، ويصعد لمواجهة مانشستر سيتي أو سبورتينغ لشبونة في دور الـ16 من البطولة.