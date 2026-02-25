أعلنت وكالة سبأ، الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن 11 يمنياً وإصابة آخرين، إثر حادثة مروعة على أحد الطرق في مديرية المحفد بمحافظة أبين.

الحادثة خلّفت صدمة واسعة في الأوساط المحلية، وسط مطالب بتشديد إجراءات السلامة على الطرق الحيوية.

تصادم عنيف

وذكرت صحيفة «عدن الغد» أن المأساة نتجت عن تصادم قوي بين قاطرة نقل ثقيل وحافلة ركاب في منطقة الحراج، قرب قرية الحبج بمديرية المحفد.

وأدى الاصطدام إلى اشتعال الحافلة بالكامل، ما تسبب في احتراق جميع من كانوا على متنها، في مشهد مأساوي صعب على الأهالي وفرق الإنقاذ.

تحرك رئاسي عاجل

في أعقاب الحادثة، وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بصرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، في محاولة للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.