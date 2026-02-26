أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم إطلاق سلسلة أجهزة Galaxy S26، والمزودة بأحدث القدرات التنبؤية والتكيفية لتقنيات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، لمساعدة المستخدمين على إنجاز المهام اليومية بكل سهولة. وتنفرد سلسلة Galaxy S26 بقدرتها على تقليص الجهد واختصار الخطوات اللازمة لأداء المهام، بدءاً من إدارة الخطط والبحث عن المعلومات ووصولاً إلى تسجيل المحتوى المتميز وتحريره.

وتمثل السلسلة الجديدة الجيل الثالث من أجهزة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتضم ثلاثة إصدارات هي Galaxy S26 وGalaxyS26+ وGalaxy S26 Ultra، والتي تمتاز بقدرتها على معالجة المهام المعقدة في أنظمة التشغيل الخلفية، مما يتيح للمستخدمين إمكانية التركيز على النتائج بدلاً من مراقبة آلية عمل التقنيات المختلفة.

وتم تصميم سلسلة أجهزة Galaxy S26 بتوظيف أحدث ابتكارات سامسونج المتطورة والتي تتكامل مع بعضها كمنصة عمل موحدة تدمج الأداء الفائق ونظام الكاميرا الأفضل في القطاع وميزة Galaxy AI. ويوفر هذا التكامل بنية أساسية قوية تمنح المستخدمين الثقة للاعتماد على أجهزتهم طوال اليوم مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.

واستناداً إلى عقود من الابتكار في تقنيات شاشات العرض، يقدم جهاز Galaxy S26 Ultra أول شاشة في العالم توفّر مزايا الخصوصية من نوعها في العالم، مما يفتح آفاقاً جديدة في مجال تجارب العرض، ويؤكد التزام سامسونج الراسخ بحماية الخصوصية على مستوى البكسل الواحد. كما تم تزويد الجهاز بشريحة معالجة مخصصة ونظام متطور لإدارة الحرارة، ما يتيح أداءً أسرع وأكثر قوة لقدرات الذكاء الاصطناعي ضمن أنحف إصدار Ultra حتى الآن.

واستناداً إلى هذه القدرات والمزايا، توفر السلسلة الجديدة أفضل التجارب المتاحة في منظومة جالاكسي على الإطلاق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تي إم روه، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة في شركة سامسونج للإلكترونيات: «يمثل الذكاء الاصطناعي تقنية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في أداء المهام اليومية، ويجب أن يكون أسلوب التعامل معه سهلاً دون الحاجة إلى خبرة متخصصة. ولذلك فقد ركّزنا في تطوير سلسلة أجهزة Galaxy S26 على تبسيط تجارب استخدام الذكاء الاصطناعي للعمل بهدوء في تطبيقات الخلفية، مما يمنح المستخدمين الفرصة للتركيز على إنجاز المهام الأكثر أهمية».

أداء فائق يواكب متطلبات الاستخدام اليومي

تم تصميم سلسلة أجهزة Galaxy S26 لتقديم أداء موثوق على مدار اليوم، حيث تقدّم السلسلة الجديدة أحدث المكونات والأجهزة في سلسلة أجهزة Galaxy S على الإطلاق، إلى جانب دعمها بشرائح معالجة مخصصة. وجرى تطوير السلسلة الجديدة لتقديم أداء متقدم للذكاء الاصطناعي مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وإدارة الحرارة، بما يضمن تنفيذ المهام الصعبة بطريقة سلسلة ومستقرة، ما يعزز بالتالي موثوقية الجهاز وقدرة المستخدمين على الاستفادة من مزاياه بشكلٍ كامل.

وتم تزويد جهاز Galaxy S26 Ultra بمعالج Snapdragon®️ 8 Elite من الجيل الخامس والمصمم خصيصاً لأجهزة جالاكسي، والذي يوفر الأداء الأفضل ضمن فئته مع تحسينات كبيرة في قدرات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU) ووحدة المعالجة العصبية (NPU) لتقديم تجارب استخدام أكثر سرعة وسهولة على مدار اليوم.

وتم تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) بنسبة تصل إلى 19%، ما يحقق زيادةً ملحوظة في سرعة استجابة الجهاز وقدرته على معالجة أعباء العمل المعقدة بطريقة ذكية حتى عند تشغيل مهام متعددة في وقت واحد. بينما ساهم تحسين أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) بنسبة 39% في دعم قدرة الجهاز على التشغيل المستمر والسلس لمزايا ميزة Galaxy AI، مما يتيح للمستخدمين إمكانية التنقل بين المهام المختلفة دون تأخير أو انقطاع. كما تم تحسين أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) بنسبة 24% لتقديم رسوميات ذات جودة أعلى وتجارب لعب أكثر سلاسة.

وللحفاظ على هذا المستوى من الأداء القوي، تمت إعادة تصميم غرفة تبريد البخار في جهاز Galaxy S26 Ultra بحيث تتضمن واجهةً لامتصاص الحرارة يتم تثبيتها على جوانب المعالج لتوزيع الحرارة بكفاءة أعلى وعلى مساحة أكبر. وتساعد هذه التحسينات على تشتيت الحرارة، والحفاظ على برودة الجهاز وأدائه المستقر حتى أثناء التشغيل المكثف مثل تشغيل الألعاب وأداء المهام المتعددة وتسجيل مقاطع الفيديو. وتدعم تقنية الشحن فائق السرعة Super-Fast Charging 3.0 إمكانية استخدام الجهاز بشكل مستمر على مدار اليوم، حيث يمكنها شحن بطارية الجهاز إلى 75% خلال 30 دقيقة فقط.

وتساعد تقنيات سامسونج المبتكرة والمدمجة في المعالج على تحسين أداء التجارب البصرية التي يوفرها الجهاز، حيث تعمل ميزة ProScaler على تحسين دقة عرض الصور ومقاطع الفيديو لتبدو أكثر وضوحاً وغنى بالتفاصيل من خلال تعزيز حدة النصوص ودقة التفاصيل ونقاء العناصر البصرية. كما يقدّم محرك الصور الطبيعية الرقمية (mDNIe) للأجهزة المحمولة من سامسونج ألواناً أكثر واقعية ودقة بفضل تقنيات معالجة صور التي توفر دقة أكبر بأربع مرات مقارنة بالجيل السابق.

وتسهم هذه الابتكارات بمجموعها في منح سلسلة أجهزة Galaxy S26 القدرة على تقديم أداء موثوق طوال اليوم، وجعل تجارب الاستخدام أكثر سهولة من أي وقت مضى.

نظام الكاميرا الرائد في القطاع من جالاكسي

تواصل سامسونج تركيزها على تبسيط تجارب الاستخدام لدعم القدرات الإبداعية والإنتاجية للمستخدمين، وذلك من خلال سلسلة أجهزة Galaxy S26 التي تضم أفضل نظام كاميرا في القطاع. واعتمدت الشركة في ذلك على منهجية متكاملة تجمع بين التقاط الصور والفيديو وتحريره ومشاركته ضمن تجربة واحدة سلسة، ليصبح الإبداع أكثر سهولة من أي وقت مضى، ودون أن يتطلب استخدام أدوات احترافية أو امتلاك خبرات تقنية متقدمة.

وتمتاز الكاميرا في جهاز Galaxy S26 Ultra بفتحات عدسة أكثر اتساعاً، تسمح بوصول كمية أكبر من الضوء إلى المستشعر، ما يوفّر صوراً أكثر وضوحاً مع تفاصيل عالية الدقة في ظروف الإضاءة المنخفضة، حتى عند استخدام خاصية التقريب. بينما تحافظ ميزة تصوير الفيديو الليلي المحسنة على وضوح مقاطع الفيديو وحيويتها في المشاهد المعتمة، سواء عند تصوير الحفلات داخل الأماكن المغلقة أو تسجيل اللحظات المميزة حول نار المخيم بعد غروب الشمس. ويتم تحسين قدرات تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام تقنية Super Steady المطورة، التي تتيح خيار التثبيت الأفقي لتوفير ثبات أفضل في المقاطع المصورة، وتحافظ على إطار متناسق للتصوير حتى أثناء الحركة السريعة أو عند السير على الطرقات الوعرة. ويُعد Galaxy S26 Ultra أول أجهزة جالاكسي التي تدعم تقنية APV، وهي عبارة عن معيار وأداة ترميز احترافية جديدة لتصوير مقاطع الفيديو، وتم تصميمها خصيصاً لضغط البيانات بكفاءة أكبر وتوفير إنتاجية عالية الجودة لتدفقات العمل. وتم تحسين التقنية لتلبية احتياجات صانعي المحتوى في الحفاظ على دقة التفاصيل في مقاطع الفيديو حتى بعد عمليات التحرير المتكررة.

وتم توسيع نطاق التحسينات التي أجريت على تقنية معالج إشارة الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI ISP) لتشمل الكاميرا الأمامية، مما يتيح كفاءة أكبر في تصوير تدرجات البشرة الطبيعية، والتقاط تفاصيل أكثر دقة في ظروف الإضاءة المختلطة.

وأصبحت عملية تحرير الصور ومقاطع الفيديو أكثر سهولة وانسيابية بفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدمجة ضمن تدفقات العمل المألوفة، مما يتيح للمستخدمين إمكانية إجراء التعديلات بسرعة وإطلاق إمكاناتهم الإبداعية دون الحاجة إلى امتلاك خبرات متخصصة في مجال التصميم.

وتوفر ميزة مساعد الصور المحسّنة للمستخدمين إمكانية وصف التعديلات التي يرغبون بإجرائها بأسلوبهم الخاص، مثل تحويل المشهد النهاري إلى مشهد ليلي بلحظات. كما يمكنهم إضافة عناصر جديدة إلى الصور أو استعادة أجزاء مفقودة من الأجسام، مثل استعادة جزء مفقود من كعكة. كما يمكن للمستخدمين إجراء تحسينات على التفاصيل الشخصية في الصور، مثل إزالة البقع عن الملابس، بفضل القدرات الجديدة لميزة Galaxy AI والتي تتيح إمكانية تغيير الأزياء داخل الصور. كما أصبح بالإمكان تنفيذ عمليات التحرير بشكل متواصل، ومراجعتها خطوة بخطوة، وتعديلها أو التراجع عنها بسهولة، ما يجعلها أكثر مرونة وانسيابية بدلاً من كونها عملية نهائية لا تتيح أي تعديلات إضافية.

وتسهم ميزة الاستديو الإبداعي (Creative Studio) في تبسيط عمليات التحرير من خلال توفير مساحة موحّدة للإبداع والتخصيص، مما يسهّل تحويل الأفكار الملهمة إلى نتائج حقيقية. ويمكن للمستخدمين إضافة رسم أولي أو صورة أو خطة بسيطة، ليقوم الجهاز بتحويل أفكارهم بسرعة إلى تصاميم جاهزة، مثل الملصقات أو كروت الدعوة أو المشاهد الخلفية المخصصة، وتحسينها أو مشاركتها دون الحاجة للتبديل بين الأدوات المختلفة أو مقاطعة سلسلة أفكارهم الإبداعية.

كما تسهم سلسلة أجهزة Galaxy S26 في تبسيط المهام البصرية المتكررة من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ميزة المسح الضوئي للمستندات، والتي تقوم بإزالة التشوهات والعناصر المشتتة، مثل طيات الورق أو آثار الأصابع، لتقديم عمليات مسح ضوئي واضحة التفاصيل على الفور. ويمكن أيضاً تنسيق عدة صور تلقائياً ضمن ملف واحد بصيغة PDF، مما يسهّل عمليات إعداد نسخ رقمية عن الإيصالات والنماذج والملاحظات.

أعلى مستويات تجارب الذكاء الاصطناعي على الإطلاق

تم تصميم سلسلة أجهزة Galaxy S26 لتبسيط المهام اليومية المتكررة، حيث تسهم ميزة Galaxy AI في تقليل عدد الخطوات الفاصلة بين الفكرة والتنفيذ. وتعمل التقنية بشكل استباقي وسلس بالنيابة عن المستخدمين وبناءً على حالة الاستخدام، لتزوده بالدعم الملائم في اللحظة المناسبة، وتقوم بأتمتة المهام بأقل قدر ممكن من التدخل اليدوي. وبينما تتولى التقنية تنفيذ المهام في تطبيقات الخلفية، يمكن للمستخدمين التركيز بشكل أكبر على النتائج المتحققة.

وتوفر ميزة Now Nudge اقتراحات ذكية وملائمة زمنياً لمساعدة المستخدمين على مواصلة مهامهم دون تشتيت انتباههم. وعلى سبيل المثال، إذا طلب أحد الأصدقاء صوراً لرحلة حديثة، يقترح جهاز Galaxy S26 تلقائياً الصور المناسبة من المعرض دون الحاجة للبحث داخل الألبومات أو التنقل بين التطبيقات. وعند استلام رسالة حول اجتماع ما، يمكن للجهاز التعرف على أحداث التقويم المرتبطة والتحقق من وجود أي تعارض زمني.

وتم تطوير ميزة Now Brief في سلسلة أجهزة Galaxy S26 لتعزيز قدراتها الاستباقية والمخصصة، حيث يمكنها الآن عرض رسائل تذكير في الوقت المناسب حول الأحداث المهمة، مثل الحجوزات ومواعيد السفر، وذلك بناءً على التفضيلات الشخصية للمستخدمين، لتساعدهم في تنظيم يومهم.

كما أصبحت عملية البحث عن المعلومات أسهل من أي وقت مضى. فقد تم تطوير ميزة دائرة البحث من جوجل لتحسين قدرتها على تحديد عناصر متعددة ضمن الصورة الواحدة، مما يتيح للمستخدمين استكشاف أجزاء متعددة من الصورة في وقت واحد. وإذا حاز مظهر معين على إعجابهم، يمكن للميزة تحديد جميع العناصر من السترة إلى الحذاء ضمن عملية بحث واحدة.

وتدمج سلسلة Galaxy S26 النسخة المحدّثة من Bixby كوكيل محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، في أسهل تجربة لتواصل المستخدمين مع أجهزة جالاكسي على الإطلاق. وتضمن التحسينات الجديدة للمستخدمين تنقلاً سهلاً بين مزايا الجهاز وضبط الاعدادات بالاعتماد على اللغة الطبيعية، دون الحاجة لاستخدام مصطلحات أو أوامر محددة.

وإلى جانب Bixby، تدمج أجهزة جالاكسي خياراتٍ إضافية من وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Gemini وPerplexity. وبعد استكمال الإعدادات الخاصة بها على الجهاز، يمكن للمستخدمين تنفيذ المهام بضغطة زر واحدة أو من خلال الأوامر الصوتية. ويمكن لجهاز Galaxy S26 أيضاً تنفيذ مهام متعددة الخطوات في تطبيقات الخلفية لتبسيط العمليات بالنيابة عن المستخدمين. فعلى سبيل المثال، يتيح تطبيق Gemini إمكانية حجز سيارة أجرة بمجرد الطلب، ثم يقوم المستخدمون بمراجعة تفاصيل الحجز والضغط على زر التأكيد. وتدعم أدوات المساعدة هذه مجموعة واسعة من المهام مثل أنشطة البحث وتنفيذ المهام المعقدة بين التطبيقات المتعددة بكل سهولة من خلال أوامر مبسطة باللغة الطبيعية.

وترسي هذه المزايا الاستباقية والمخصصة والمتكيفة بمجموعها الأسس لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي قائمة على الوكلاء، مما يحول أجهزة جالاكسي إلى أدوات رقمية موثوقة وقادرة على فهم احتياجات المستخدمين وتوقعها.

مستويات متعددة من الحماية في عصر الذكاء الاصطناعي

تكتسب حماية خصوصية المستخدم أهمية كبيرة اليوم بالتزامن مع نمو التجارب المخصصة التي توفرها الأجهزة المحمولة في عصر الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، حرصت سامسونج على دمج مستويات متعددة من الحماية في أجهزة Galaxy S26 بهدف الحفاظ على أمن البيانات الشخصية، مع منح المستخدمين مستويات عالية من الشفافية والتحكم باستخدام البيانات.

ويقدم جهاز Galaxy S26 Ultra مفهوماً جديداً للخصوصية على مستوى البكسل من خلال ميزة Privacy Display المدمجة والأولى من نوعها في القطاع، وهي عبارة عن تقنية عرض مبتكرة تشكّل نقلة نوعية في مجال حماية خصوصية المستخدمين. وتم تصميم هذه الميزة لتعزيز خصوصية المستخدمين في الأماكن العامة، مثل وسائل النقل والمقاهي والبيئات المشتركة، حيث تتكامل المكونات المادية مع البرمجيات في الجهاز لحماية الخصوصية دون التأثير على تجربة المشاهدة.

وتتحكم ميزة Privacy Display بطريقة انتشار الضوء عبر البكسلات، لتحافظ الشاشة على وضوح وسطوع المحتوى بالنسبة للمستخدمين، مع الحد من إمكانية رؤيته من قبل الآخرين. وبخلاف فلاتر الخصوصية التقليدية، تحافظ هذه الميزة المدمجة في الجهاز على جودة عرض كاملة عند إيقافها، بينما تعمل على تقليص زاوية المشاهدة الجانبية عند تفعيلها، حتى عند تبديل زاوية الرؤية بين الوضعين العمودي والأفقي.

ويمكن للمستخدمين تخصيص حالاتٍ محددة لتفعيل الميزة تلقائياً، مثل تفعيلها عند طلب إدخال أرقام التعريف الشخصي (PINs) ورموز المرور، وكلمات المرور أو عند فتح تطبيقات محددة، مع إمكانية ضبط مستويات الخصوصية بحسب كل حالة. وتعمل ميزة الخصوصية الجزئية للشاشة (Partial Screen Privacy) بطريقة ذكية على تقليص مجال الرؤية الجانبية للإشعارات المنبثقة، بينما توفر ميزة الحماية القصوى للخصوصية (Maximum Privacy Protection) مستوى أعلى من إخفاء المحتوى عن مجال الرؤية الجانبي. وتؤثر تلك الميزتين بشكل محدود جداً على استهلاك الطاقة أو سهولة الاستخدام.

وتقدم سلسلة أجهزة Galaxy S26 حماية برمجية أكثر ذكاءً تعمل بهدوء في تطبيقات الخلفية، حيث تقوم ميزة فحص المكالمات التلقائي (Call Screening) المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحديد المتصلين المجهولين وتلخيص سبب المكالمة، مما يساعد المستخدمين على إدارة المكالمات بطريقة آمنة. بينما توظّف ميزة تنبيهات الخصوصية (Privacy Alerts) تقنيات تعلّم الآلة لتنبيه المستخدمين بشكل استباقي وفوري عندما تحاول تطبيقات حاصلة على أذونات إدارة الوصول إلى بيانات حساسة، مثل الموقع الدقيق أو سجل المكالمات أو جهات الاتصال، دون وجود حاجة حقيقية لذلك. وتساعد هذه التنبيهات على فهم طلبات الوصول بشكل أسرع، وإدارة التصاريح بدرجة أعلى من الوضوح والتحكم.

وتتيح ميزة الألبوم الخاص (Private Album)، المدمجة ضمن تطبيق معرض الصور للمستخدمين إمكانية إخفاء الصور ومقاطع الفيديو المحددة بسهولة، ودون الحاجة إلى إنشاء مجلد منفصل أو تسجيل الدخول إلى حسابه على موقع سامسونج. كما تمتاز سلسلة أجهزة Galaxy S26 بقدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية الناشئة، حيث طورت سامسونج ابتكاراتها في مجال التشفير المقاوم للحوسبة الكمية (PQC) لتشمل العمليات الأساسية لنظام التشغيل، بما في ذلك عمليات التحقق من البرمجيات وحماية البرامج الثابتة، مما يعزز سلامة الجهاز واستعداده لمواكبة التهديدات المستقبلية.

وساهمت الترقيات التي أجريت على تقنيات Knox Matrix في تعزيز مستويات الحماية لأجهزة جالاكسي المتصلة، وإضافة قدرات التشفير المقاوم للحوسبة الكمية في المزيد من الخدمات، مثل نقل البيانات على شريحة eSIM، إلى جانب توفير رؤية أوضح لحالة تحديثات البرامج الثابتة في منظومة عمل الجهاز من خلال ميزة الحالة الأمنية للجهاز (Security Status of Your Devices).

ويتم دعم هذه المزايا بمجموعها من قبل Samsung Knox، منصة الأمن متعددة المستويات والتي تتولى حماية أجهزة جالاكسي انطلاقاً من مستوى الشرائح والمكونات ووصولاً إلى النظام بأكمله. ويوفر محرك البيانات الشخصية Personal Data Engine للأجهزة المزودة بميزة Galaxy AI أرقى تجارب الذكاء الاصطناعي المخصصة والمناسبة لسياقات الاستخدام. بينما تحافظ تقنية Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) على أمن هذه العمليات عن طريق تشفير بيانات كل تطبيق، في حين يوفر حل Knox Vault حماية إضافية للمكونات المادية من خلال عزل البيانات الحساسة ضمن مكوناته الآمنة. وتتيح سلسلة أجهزة Galaxy S26 للمستخدمين إمكانية ضبط الإعدادات لاختيار آلية عمل مزايا الذكاء الاصطناعي وفقاً لتفضيلاتهم. وتجمع السلسلة الجديدة بين المكونات المبتكرة والبرمجيات القوية لتقديم منهجية أمنية شاملة ومصممة خصيصاً للحفاظ على البيانات الشخصية.

وترتكز هذه الترقيات على محفظة الأمان والخصوصية المستخدمة حالياً في منظومة جالاكسي، التي تشمل أدوات مثل الحظر التلقائي (Auto Blocker) والحماية من السرقة (Theft Protection) والمشاركة الخاصة (Private Sharing) وحماية شبكات واي-فاي (Secure Wi-Fi) وغيرها. وتم تصميم طبقات الحماية المتعددة هذه لمنح المستخدمين أرقى مستويات الشفافية وحرية الاختيار والتحكم، ما يؤكد حرص سامسونج على مواصلة تطوير ابتكارات أمن الأجهزة المحمولة في عصر الذكاء الرقمي. وتحافظ سلسلة أجهزة Galaxy S26 على فعالية هذه المستويات الأمنية بمرور الوقت من خلال إتاحة تحديثات أمنية لسبعة أعوام، مما يعزز موثوقية استخدام الأجهزة لأعوام طويلة قادمة.

وتدعم سلسلة أجهزة Galaxy S26 سهولة الاستخدام حتى عندما يكون الجهاز بعيداً عن متناول اليد، حيث تقترن بسلاسة مع سماعات Galaxy Buds4 الجديدة لتوسيع نطاق تجارب الاستخدام اليومية للأجهزة بما يشمل تقديم تجارب صوت Hi-Fi الغامرة. وعند اقتران الجهاز مع سماعات Galaxy Buds4، يمكن للمستخدمين مواصلة أنشطتهم الاعتيادية في الحالات التي يصعب عليهم فيها استخدام أيديهم، مما يتيح لهم تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام الأوامر الصوتية، وإدارة المكالمات من خلال ميزة إيماءات الرأس (Head Gestures) المتاحة في سماعات Galaxy Buds4 Pro، والبقاء على اتصال دائم دون إيقاف أنشطتهم اليومية.

التوافر

تتوافر أجهزة Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra للطلب المسبق اعتباراً من يوم 25 فبراير. وتتاح سلسلة أجهزة Galaxy S26 بتصميم موحد في جميع الإصدارات، مع خيارات ألوان مشتركة تشمل البنفسج الفضي والأبيض والأسود والأزرق السماوي، إلى جانب لونين متاحين حصرياً للطلب عبر Samsung.com هما الذهبي الوردي والفضي الداكن.

ويسهم برنامج رعاية العملاء Samsung Care+ في تعزيز مستويات الراحة للمستخدمين من خلال توفير خدمات شاملة تواكب جميع احتياجاتهم، بما في ذلك خدمات الصيانة السريعة للأعطال المفاجئة وتمديد خدمة الضمان ودعم الخبراء المعتمدين داخل الدولة وخارجها؛ مما يضمن لهم تجربة استخدام سلسة وحماية طويلة الأمد تحافظ على قيمة أجهزة جالاكسي.

سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك وأنظمة التكامل واسع النطاق (LSI). كما تُطوّر سامسونج تقنيات التصوير الطبي، وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والروبوتات، وتُقدّم منتجات مبتكرة في مجال السيارات والصوت من خلال Harman. بفضل منظومة SmartThings، والتعاون المفتوح مع الشركاء، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تُقدّم سامسونج تجربة اتصال سلسة وذكية. للحصول على آخر الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط:

news.samsung.com/men