نشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أمس (الثلاثاء)، رسالة مباشرة موجهة إلى الشعب الإيراني باللغة الفارسية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، جاء فيها تأكيد على أن الوكالة «تسمع صوتكم وتريد مساعدتكم»، مع تقديم تعليمات فنية مفصلة للتواصل الآمن والسري معها.

ونُشرت الرسالة ضمن تغريدة رسمية من الحساب الرئيسي للوكالة، مصحوبة بفيديو مدته حوالى دقيقتين و15 ثانية باللغة الفارسية، ويشرح الفيديو خطوة بخطوة كيفية إقامة اتصال افتراضي آمن، مع التركيز على حماية هوية المتواصلين وسلامتهم.

وقد حظيت التغريدة بتفاعل كبير سريع؛ أكثر من 18 ألف إعجاب، 4 آلاف إعادة نشر، وأكثر من 2.3 مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وأكدت الوكالة في الرسالة والفيديو أن سلامة وأمن المتواصلين هي «الأولوية القصوى»، محذرة من مخاطر الرصد الإلكتروني داخل إيران، وداعية إلى اتخاذ تدابير أمنية صارمة حسب الوضع الشخصي لكل فرد.

تأتي الرسالة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد احتجاجات واسعة داخل إيران في ديسمبر ويناير، وفرض عقوبات أمريكية جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب قمع حرية التعبير والتظاهر السلمي.

كما تزامنت مع رسائل نصية مشبوهة وصلت إلى عشرات الآلاف من الإيرانيين تحدثت عن «رجل عمل» في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، ما أثار مخاوف من هجمات سيبرانية أو حملات دعائية.

وسبق للـ«CIA» أن نشرت حملات مشابهة باللغة الصينية لتجنيد مصادر داخل الصين، وهي جزء من إستراتيجية علنية للوكالة لتشجيع التواصل من دول ذات رقابة إلكترونية عالية.

يتزامن ذلك مع استئناف المحادثات النووية بين طهران وواشنطن بسلطنة عُمان منذ 6 فبراير الجاري، بعد توقفها إثر الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في يونيو 2025.

وجرت الجولة الثانية من المفاوضات وبرعاية عُمانية في مدينة جنيف السويسرية في 18 فبراير، ومن المتوقع أن يجتمع وفدا البلدين مجدداً في جنيف غداً (الخميس).

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.