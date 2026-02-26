استقالة صادمة في هارفارد.. سامرز يتقاعد بعد فضيحة وثائق إبستين

أعلن وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سامرز قراره اعتزال التدريس في جامعة هارفارد مع نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في ظل استمرار تداعيات علاقته السابقة برجل الأعمال الراحل والمدان في قضايا جنسية جيفري إبستين.

وقال سامرز في بيان رسمي: «لقد اتخذت قراراً صعباً بالتقاعد من منصبي الأكاديمي في هارفارد مع نهاية هذا العام الدراسي».

ويأتي هذا القرار بعد موجة انتقادات واجهها سامرز منذ أن كشفت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي عن وثائق تتضمن مراسلات شخصية مستمرة بينه وبين إبستين، ورغم نشر تلك الوثائق، لم تظهر أي أدلة تشير إلى ارتكاب سمرز مخالفات قانونية.

وكان سامرز، الذي شغل أيضاً منصب رئيس جامعة هارفارد سابقاً، قد أوقف أنشطته التدريسية في نوفمبر الماضي، كما حصل على إجازة من منصبه مديراً مشاركاً لمركز موسافار-رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، عقب إعلان الجامعة فتح مراجعة رسمية بشأن الأسماء الواردة في ملفات إبستين التي أفرجت عنها الحكومة أخيرا.



وأكد المتحدث باسم الجامعة، جيسون نيوتن، أن عميد كلية هارفارد كينيدي، جيريمي واينستين، قبل استقالة سامرز من منصبه القيادي في المركز، مشيراً إلى أنه سيظل في إجازة حتى تقاعده النهائي من جميع مناصبه الأكاديمية بنهاية العام الدراسي.

وفي سياق متصل، كان سامرز قد استقال أيضاً في نوفمبر الماضي من مجلس إدارة شركة OpenAI، المطورة لتقنية الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وذلك بعد إعلان هارفارد بدء مراجعتها الداخلية.

ووصف سامرز في تصريحات سابقة علاقته بإبستين بأنها مصدر «خزي عميق» له، مشيراً إلى أنه يتحمل مسؤولية استمرار التواصل معه بعد إدانته عام 2008، وأكد عزمه الابتعاد عن الالتزامات العامة من أجل «إصلاح علاقاته مع الأشخاص الأقربين إليه».