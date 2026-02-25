أوقفت وزارة الحج والعمرة 3 شركات عمرة بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم التزامها بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة. وأكدت الوزارة أنها باشرت فوراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع تلك الشركات.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت وصول مجموعات من المعتمرين إلى المملكة دون توفير السكن الموثق مسبقاً ضمن برامجهم التعاقدية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لخدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي. و ألزمت الشركات المخالفة بتأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين بشكل فوري.

وبيّنت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها بدقة، وحرصها على رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه، داعية جميع شركات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة.