تبدو شركة آبل على أعتاب نقلة نوعية كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي، إذ تشير تقارير حديثة إلى أنها تعمل على تحويل مساعدها الصوتي Siri إلى روبوت محادثة متقدم يشبه ChatGPT، وذلك مع الإصدار القادم من أنظمتها التشغيلية، وعلى رأسها iOS 27، إلى جانب macOS 27 وiPadOS 27.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فإن آبل تطوّر حاليًا نسخة جديدة كليًا من سيري تحمل الاسم الرمزي «Campos»، ومن المقرر أن تحل هذه النسخة محل سيري التقليدي بشكله المعروف اليوم، مع قدرات أكثر ذكاءً وتفاعلية.

ويأتي هذا التطور بعد تأكيد مشترك من آبل وغوغل في وقت سابق من هذا الشهر بأن نموذج الذكاء الاصطناعي Google Gemini سيكون المحرك الأساسي لتجربة سيري من الجيل الجديد، ما يعني دمج تقنيات غوغل المتقدمة مباشرة في المساعد الصوتي لآبل.

سيري روبوت محادثة متكامل على أجهزة آبل

وبحسب بلومبرغ، ستظهر تجربة سيري الجديدة داخل iOS 27 على شكل تطبيق مستقل يعمل عبر مختلف أجهزة آبل، بما في ذلك آيفون وآيباد وماك، كما سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع سيري بطريقة حوارية شبيهة بتجربة ChatGPT، مع الاحتفاظ بطرق الاستدعاء المعتادة، سواء عبر كلمة التنبيه الصوتية أو زر الجانب في أجهزة آيفون وآيباد.

وسيعتمد سيري الجديد على نسخة مخصصة من Google Gemini، ما يمنحه قدرات واسعة تشمل تصفح الإنترنت، والإجابة على الأسئلة، وتوليد الصور، وتلخيص النصوص، وتصحيح القواعد اللغوية، وتحليل التقارير والمستندات، إضافة إلى تنفيذ مهمات متقدمة داخل التطبيقات.

متى يرى سيري الجديد النور؟

ويشير التقرير إلى أن آبل قد تكشف رسميًا عن سيري الجديد خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2026، حيث تستعرض عادةً أحدث مزايا أنظمتها وتحديثاتها القادمة. كما ستتوفر التجربة الجديدة عبر عدد كبير من أجهزة آبل وتطبيقاتها، مع دعم لتنفيذ الأوامر داخل التطبيقات نفسها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تمثل إضافة ضرورية لمنظومة iOS، خصوصًا في ظل الانتقادات التي واجهتها آبل أخيرًا بسبب تأخرها نسبيًا في سباق الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، سيضطر المستخدمون إلى الانتظار، إذ من المتوقع أن يصل سيري الجديد رسميًا مع إطلاق iOS 27، الذي قد يُطرح في سبتمبر القادم.