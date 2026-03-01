في حادثة صادمة هزت المجتمع التقني، أعلنت وفاة جو سيكانتي، الخبير التقني عصامي من ولاية أوريغون الأمريكية، بعد سنوات من الانغماس المكثف في روبوت الدردشة شات جي بي تي، الذي كان يستخدمه لتطوير مشروعه السكني المستدام.

بدأ سيكانتي استخدام «شات جي بي تي» كأداة إنتاجية لتنظيم الأبحاث، وتلخيص الكتب، وصقل أفكاره المعمارية، لكنه سرعان ما تحول إلى الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، حيث قضى أحيانًا من 12 إلى 20 ساعة يوميًا في حوارات مطولة، تشمل محاولات تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة وأفكار متقدمة في الفيزياء والرياضيات.

وبحسب رواية زوجته كيت فوكس، بدأت تصرفاته بالانحراف عن الواقع العملي، وظهرت علامات تراجع التفكير النقدي، مما أثار مخاوف العائلة من أزمة نفسية خطيرة. وفي السابع من أغسطس، أقدم سيكانتي على الانتحار بالقفز من جسر علوي للسكك الحديدية عن عمر يناهز 48 عامًا.

رفعت عائلته دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي، مطورة شات جي بي تي، متهمة إياها بأن تصميم روبوت الدردشة وأنماط التفاعل الشبيه بالبشر ساهمت في تدهور حالته النفسية، في قضية أدت إلى زيادة التدقيق على منصات الذكاء الاصطناعي الحوارية حول العالم.

وقالت أوبن إيه آي إنها تعاطفت مع الأسر المتضررة، وأنها تعمل على تحسين أنظمة الكشف عن حالات الضيق النفسي وتحويل المستخدمين نحو الدعم الواقعي، مؤكدة أنها تسعى لتجنب أي تأثير سلبي على الصحة النفسية للمستخدمين.