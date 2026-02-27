في بداية ساعات العمل، فوجئ آلاف المستخدمين حول العالم بصعوبة الدخول إلى واتساب ويب، بعد خلل تقني أربك مزامنة المحادثات ومنع ربط الأجهزة بسلاسة.

الشكاوى تزايدت سريعًا صباح اليوم (الجمعة)، مع تعذر تسجيل الدخول أو ظهور تأخير ملحوظ في تحميل الرسائل، خصوصا لدى من يستخدمون أكثر من جهاز مرتبط بالحساب نفسه.

تأثر بلدان عدة

بيانات موقع Downdetector أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في البلاغات من دول متعددة، بينها:

الهند

البرازيل

سنغافورة

أستراليا

الولايات المتحدة

الفلبين

ما يشير إلى أن الخلل لم يكن محليًا بل واسع النطاق.

وبحسب ما أبلغ به المستخدمون، يتركز الخلل عند محاولة تسجيل الدخول من أكثر من جهاز مصاحب.

أما عند استخدام الجهاز الرئيسي مع جهاز واحد فقط، فيبدو أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي دون أعطال تُذكر.

لكن العطل جاء في ساعات الصباح، وهي الفترة التي يعتمد فيها ملايين الموظفين والطلاب على واتساب ويب عبر متصفحات سطح المكتب لإنجاز مهمات العمل والتواصل السريع، ما ضاعف من حدة الاستياء على منصات التواصل.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الشركة المالكة ميتا بشأن سبب الخلل أو مدته المتوقعة.

ويبقى السؤال: هل هو عطل عابر أم تحديث جديد لم يكتمل كما يجب؟