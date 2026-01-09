أعلنت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، اليوم (الجمعة)، تقييد ميزة إنشاء وتعديل الصور في روبوت الدردشة Grok المدمج مع منصة X (تويتر سابقاً) لتكون متاحة حصرياً للمشتركين المدفوعين، وذلك بعد انتقادات حادة ومطالبات قانونية دولية بسبب استخدام الأداة لإنتاج صور جنسية وغير مرغوب فيها لنساء وأطفال دون موافقتهم.

وكشفت تقارير، بما في ذلك وكالة «رويترز»، أن المستخدمين استغلوا الميزة لإنشاء آلاف الصور شبه عارية أو معدلة جنسياً، بما في ذلك صور لقاصرين، مما أثار اتهامات بـ«التصنيع الجماعي للتحرش الجنسي» من قبل وزير الإعلام الألماني فولفرام فايمر، ووصفتها المفوضية الأوروبية بأنها «غير قانونية ومقززة ولا مكان لها في أوروبا».

صور غير قانونية

وأكدت المفوضية الأوروبية يوم الإثنين الماضي، أن هذه الصور «غير قانونية ومروعة»، بينما طالبت هيئة تنظيم البيانات البريطانية المنصة بشرح كيفية امتثالها لقوانين حماية البيانات.

إجراءات دولية

كما هدّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باتخاذ إجراءات، وفتحت دول مثل فرنسا والهند وماليزيا تحقيقات رسمية.

تهديد إيلون ماسك

وأوضح إيلون ماسك الأسبوع الماضي أن أي شخص يستخدم Grok لإنشاء محتوى غير قانوني سيواجه العواقب نفسها كما لو قام برفعه مباشرة.