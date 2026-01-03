حذرت الصين الأمم المتحدة من التوسع السريع لأقمار «ستارلينك» الصناعية المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤكدة أنها تشكل تهديدات واضحة للسلامة والأمن على المستوى العالمي.

وأعرب ممثل الصين، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي «آلية أريا»، عن قلق بكين البالغ من التوسع السريع لمجموعات الأقمار الصناعية التجارية، مشيراً بشكل مباشر إلى مشروع «ستارلينك» التابع لشركة SpaceX الأمريكية التي يرأسها إيلون ماسك.

وصرح ممثل الصين في الاجتماع، الذي دعا إليه الجانب الروسي لمناقشة قضايا الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض: «مع التوسع السريع للأنشطة التجارية في الفضاء، أدى الانتشار غير المنضبط لمجموعات الأقمار الصناعية التجارية من قبل دولة معينة، في ظل غياب التنظيم الفعال، إلى إثارة تحديات واضحة في مجالي السلامة والأمن على المستوى العالمي».



أقمار صناعية.

حوادث خطيرة في الفضاء

وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن «ستارلينك» التي تضم حالياً أكثر من 10 آلاف قمر صناعي نشط، تسببت في حوادث خطيرة سابقة، أبرزها اقتراب خطير مرتين لأقمار «ستارلينك» من محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» عام 2021، مما اضطر المحطة إلى إجراء مناورات طارئة لتجنب التصادم، وشكل ذلك تهديداً خطيراً لحياة رواد الفضاء الصينيين.

وكشف تفكك أحد أقمار «ستارلينك» أخيراً، في ديسمبر 2025 وتوليد أكثر من 100 قطعة من الحطام الفضائي، مما يهدد بشكل خاص الأقمار والمركبات الفضائية التابعة للدول النامية التي تفتقر إلى قدرات التحكم الدقيق في المدار.

كما اتهم الممثل الصيني بعض أقمار «ستارلينك» بتقديم خدمات اتصالات عابرة للحدود دون موافقة الدول المعنية، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية. وأشار إلى استخدام الخدمة من قبل جماعات إرهابية وانفصالية وشبكات احتيال إلكتروني في مناطق مثل الساحل الأفريقي وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.



أقمار صناعية.

خطر يهدد معاهدة الفضاء الخارجي

ودعا الجانب الصيني الدول إلى الالتزام الصارم بمعاهدة الفضاء الخارجي (1967) وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية الفضائية الخاصة ببلدانها لضمان سلامة وأمن الفضاء المشترك.

ويعد مشروع «ستارلينك» هو أكبر كوكبة أقمار صناعية تجارية في العالم، ويهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك المناطق النائية.



إيلون ماسك.

وحتى نهاية 2025، يوجد أكثر من 10 آلاف قمر «ستارلينك» نشط في المدار الأرضي المنخفض، أي نحو 550 كم، وتشكل نحو ثلثي إجمالي الأقمار الصناعية النشطة في هذا المدار (نحو 13 ألف قمر نشط إجمالاً)، إذ تخطط SpaceX للوصول إلى 42 ألف قمر في المستقبل.

بدورها، تطور الصين مشاريع منافسة مثل «Qianfan» (الألفية) و«Guowang»، وتسعى لإطلاق عشرات الآلاف من الأقمار خلال العقد القادم. في الوقت نفسه، يثير الازدحام المتزايد في المدار المنخفض مخاوف علمية وعسكرية مشتركة من زيادة مخاطر التصادم وتوليد الحطام الفضائي.

ورداً على التصريحات الصينية، أعلنت SpaceX خطة لخفض ارتفاع أكثر من 4400 قمر صناعي إلى مدار أقل (نحو 480 كم) خلال عام 2026؛ بهدف تقليل مخاطر التصادم وزيادة سرعة خروج الأقمار الفاشلة من المدار.