تفاصيل الجنازة

نعت الفنانة السورية ميادة الحناوي شقيقها ومدير أعمالها الملحن والباحث الموسيقي عثمان الحناوي، الذي توفي إثر أزمة قلبية بعد معاناة مع المرض، معربة عن حزنها العميق وألمها الكبير لفقدانه.وعبرت الحناوي عن حزنها العميق ومشاعرها المؤثرة عبر منشور على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت فيه: «أخي عثمان، رفيق دربي وسندي في الحياة، يا من فارقتني ورحلت إلى جوار ربك، لقد خلفت وراءك الكثير من الأشواق والأحزان، تركتها بحجم لا تُنهيه السنين ذكراك محفورة في القلب والعقل إلى الأبد».واختتمت النجمة السورية رسالتها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة قائلة: «نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك وللجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل».وشيعت جثمان الراحل عثمان الحناوي اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر، من دار الشفاء في العدوي بدمشق، حيث قامت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في جامع الروضة، ومن ثم دفن إلى مثواه الأخير في مقبرة الدحداح.من جانب آخر، نعت نقابة الفنانين في دمشق الراحل، عبر حسابها الرسمي على منصة «فيسبوك»، موجهة تعازيها للفنانة ميادة الحناوي وجاء البيان كالتالي: «تعازينا القلبية للزميلة الفنانة القديرة ميادة الحناوي بوفاة شقيقها الباحث والملحن الموسيقي عثمان حناوي، إنا لله وإنا إليه راجعون».