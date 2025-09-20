احذف نشاطك على «قوقل» الآن!

أصبح من الصعب تصفح الإنترنت دون أن يترك المستخدم أثراً رقميّاً على الشبكات ومواقع الويب.

ومع انتشار استخدام خدمات «قوقل» مثل «Google Search» و«YouTube» و«Google Chrome»، يجمع العملاق التقني كميات هائلة من بيانات مستخدميه، التي يمكن أن تُستغل، لاحقاً، في الإعلانات المستهدفة.

لكن الخبر الجيد هو أن هناك خطوات بسيطة تمكن المستخدمين من مسح أنشطتهم السابقة، والحفاظ على قدر أكبر من الخصوصية الرقمية.

أهمية حذف النشاط

لا يقتصر حذف سجل النشاط فقط على حماية الخصوصية، بل يساعد أيضاً في تقليل كمية الإعلانات المستهدفة على أجهزتك.

ومن المهم أن يعرف المستخدمون أن «قوقل» قد تحتفظ ببعض البيانات لأسباب قانونية أو أمنية، وأن مسح النشاط لا يعني بالضرورة التخلص الكامل من التتبع، خصوصاً على أجهزة «أندرويد».

ولحذف أنشطتك السابقة على «قوقل»، يمكن اتباع الخطوات التالية، من الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، قم بزيارة صفحة «My Activity» على حسابك في «قوقل» واختر التطبيقات والخدمات، التي ترغب بمسح نشاطك فيها، أو حدد «Select All» لمسح كل النشاط، وحدد «All time» لتغطية جميع الفترات الزمنية، بعد ذلك اضغط على «Next» ثم اختر «Delete» لتأكيد عملية المسح.

ويمكن حذف عناصر فردية من قائمة النشاط عبر اختيارها والضغط على «Delete»، مع إمكانية البحث أو تصفية النشاط بحسب الأيام أو التطبيقات المستخدمة.

كما توفر «قوقل» أيضاً خيار الحذف التلقائي للأنشطة بعد فترة محددة، ولتفعيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى إعدادات الحساب، ثم اختيار «Data & privacy»، ومن هناك تحديد النشاط المطلوب وضبط ميزة «Auto-delete» مع تحديد الفترة الزمنية المناسبة قبل التأكيد.

نصائح إضافية

ولتقليل تتبع النشاط يمكن استخدام وضع التصفح الخفي «Incognito mode» على متصفح «Chrome» لتقليل تتبع النشاط مؤقتاً، مع الانتباه إلى أنه في حال تسجيل الدخول إلى حساب «قوقل» أثناء التصفح الخفي، قد تستمر الشركة في حفظ بعض بيانات البحث.

ورغم أن حذف النشاط لا يضمن التغطية الكاملة للتتبع، إلا أنه خطوة مهمة للتحكم في المعلومات الشخصية والحد من الإعلانات الموجهة، مما يمنح المستخدم شعوراً أكبر بالتحكم في بياناته الرقمية.