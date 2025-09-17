آيفون Air الجديد.. أناقة وسرعة لا تناسب الجميع

نقاط ضعف ملحوظة

تجربة المستخدم اليومية

هل يستحق الشراء؟

كشفت شركة آبل iPhone Air الجديد الذي يأتي بتصميم رفيع وأنيق يجذب الأنظار، ويقدم تجربة استخدام مريحة طوال اليوم. ومع سعر 999 دولاراً، يظل الهاتف خياراً فاخراً، لكنه قد لا يناسب الجميع.أظهرت اختبارات حديثة أن الكاميرا والبطارية في الهاتف تمثلان تحدياً لبعض المستخدمين، خصوصا الذين يعتمدون على الهاتف للتصوير المكثف أو الاستخدام المطول دون شحن متكرر.يُعد الهاتف مثالياً لمتابعة الرسائل والتقاط اللحظات اليومية والاستماع إلى المكالمات والأصدقاء، لكنه لا يقدم أداءً مميزاً لمن يبحث عن أقوى الكاميرات أو أطول عمر للبطارية.بينما يعكس التصميم الأنيق والأداء السلس ميزة للـ iPhone Air، فإن محدودية الكاميرا والبطارية تجعل من الضروري موازنة السعر مع احتياجات المستخدم اليومية قبل اتخاذ القرار بالشراء.