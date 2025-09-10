«آيفون 17» بين الواقع والطموح.. هل حقّاً أصبح أكثر ذكاءً؟

أثار إعلان Apple السابق حول قدرات الذكاء الاصطناعي في iPhone 17 جدلاً واسعاً. في إعلان ترويجي، طلبت الممثلة بيلا رامزي من Siri تذكر تفاصيل اجتماع سابق، لكن الهاتف لم يتمكن من ذلك، ما دفع Apple إلى سحب الإعلان تحت ضغط الانتقادات.

مقارنة مع Pixel

اختبارات حديثة أظهرت أن هواتف Google Pixel تتفوق على iPhone في إنجاز المهمات اليومية، ما يضع Apple أمام تحدٍّ حقيقي لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي حقيقية تلبي توقعات المستخدمين.

الذكاء الاصطناعي معيار أساسي

يؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن معياراً مهماً لتقييم أي هاتف جديد. مجرد الإعلان عن ميزات غير متاحة عملياً قد يؤثر سلباً على سمعة الشركة ويضع المستخدمين في موقف من الإحباط.

iOS 26: تحسينات واعدة

مع النسخة التجريبية الجديدة من iOS 26، تعد أبل بتحسينات في التعرف الذكي على الصوت وإدارة التطبيقات، لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه التحسينات لتجاوز أداء Google Pixel في الحياة اليومية؟