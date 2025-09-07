قائمة موحدة للمكالمات بعد تحديث واتساب على iOS

أطلق تطبيق واتساب لمستخدمي هواتف آيفون تجربة جديدة للمكالمات مع تحديثه الأخير iOS 25.23.82، حيث استبدل التطبيق الأيقونات المنفصلة للمكالمات الصوتية والمرئية بزر موحد يضم جميع خيارات الاتصال في مكان واحد، وتهدف هذه الخطوة إلى جعل تجربة الاتصال أكثر سلاسة وأقل ارتباكًا، خصوصًا في المحادثات مع الشركات أو المجموعات حيث يزداد تداخل التواصل.

في المحادثات مع الأنشطة التجارية، يتيح الزر الجديد الوصول إلى جميع الميزات المتعلقة بالمكالمات من مكان واحد. وبمجرد النقر، يمكن للمستخدم اختيار بدء مكالمة صوتية أو مرئية، إنشاء رابط مكالمة، أو حتى جدولة مكالمة لاحقًا، وبإلغاء الخطوات الإضافية، يسعى واتساب إلى توفير الوقت والتقليل من النقرات غير المقصودة التي تؤدي غالبًا إلى إجراء مكالمات غير مرغوبة.

كما حسن التحديث تجربة المكالمات الجماعية؛ فبدلًا من الاتصال التلقائي بجميع أعضاء المجموعة، أصبح بإمكان المستخدم اختيار أشخاص محددين للمشاركة في المكالمة، سواء كانت صوتية أو مرئية، مما يساعد على إبقاء النقاشات أكثر تركيزًا وتجنب إشراك غير المعنيين.

ويتضمن التحديث كذلك ميزة إنشاء ومشاركة روابط المكالمات أو جدولة مكالمات مستقبلية، ما يجعل واتساب أقرب إلى منصات الاجتماعات الافتراضية التقليدية، وتعد هذه الإضافة قيمة لأصحاب الأعمال، وفرق خدمة العملاء، وحتى الأصدقاء الذين يخططون لمحادثات جماعية، إذ تمنحهم مرونة أكبر في تنظيم التواصل.

في الوقت الراهن، بدأت القائمة الموحدة بالظهور في محادثات الأعمال والمجموعات، من دون تأكيد حول موعد أو إمكانية طرحها للمحادثات الفردية ومع ذلك، يعكس هذا التوجه سعي واتساب إلى تجاوز حدود الدردشة العادية والتحول إلى أداة أكثر قوة للتواصل المنظم.