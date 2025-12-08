وصل إلى الرياض، اليوم (الإثنين)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
The Emir of the State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, arrived in Riyadh today (Monday).
He was welcomed in the royal lounge at King Khalid International Airport by the Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz.