انتعشت الجماهير السعودية بالفوز الكبير على المنتخب العُماني بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الثانية من منافسات «خليجي 27»، حيث سجل فراس البريكان هدفين، وأضاف علي كادش الهدف الثالث.



وطالبت الجماهير المدرب اليوناني دونيس بالحفاظ على التشكيلة التي حققت الانتصار، وتجنب التغييرات الفنية في خط المقدمة، مع استمرار المهاجم فراس البريكان أساسيًا، في مقابل إبقاء عبد الله الحمدان على دكة البدلاء حتى نهاية البطولة، وفقًا لآراء عدد من الجماهير التي عبّرت عن عدم رضاها عن مستواه في المباراة السابقة أمام الكويت.



وشهدت منصة «X» تفاعلًا واسعًا مع النتيجة، وسط إشادة بالأداء وفتح نقاش حول اختيارات المدرب اليوناني، ومطالب باستمرار بعض العناصر في التشكيلة الأساسية.



ورغم الإشادة بالمردود الهجومي، اختلفت آراء الجماهير حول مستوى «الأخضر»، إذ رأى بعض المتابعين أن المواجهة أعادت الثقة إلى الفريق، فيما اعتبر آخرون أن قوة المنافس لا تسمح بإصدار أحكام مبكرة، مؤكدين أن مواجهة العراق ستكون اختبارًا أكثر دقة لمستوى المنتخب.



• استمرار البريكان



تصدر فراس البريكان النقاشات الجماهيرية بعد تسجيله ثنائية أمام عُمان، خصوصًا أن مشاركته أساسيًا جاءت على حساب عبد الله الحمدان، الذي قاد خط الهجوم في المباراة السابقة أمام الكويت.



وعلّقت إحدى الجماهير: «عشان يعرفون الفرق بين فراس والحمدان.. مصلحة المنتخب يلعب فراس من بداية المباراة».



وذهب مشجع آخر إلى استحضار الفوز التاريخي على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في كأس العالم 2022، مشيدًا بالروح والحماس اللذين ظهر بهما اللاعبون أمام عُمان، وكتب: «يا سلام يا الأخضر، اليوم شفنا الروح والمتعة والشغف اللي اشتقنا لها»، معتبرًا أن الأداء أعاد إليه ذكريات الأجواء التي عاشها خلال مواجهة الأرجنتين.



وفي السياق نفسه، أشاد أحد المغردين بالمستوى الجماعي للمنتخب، معتبرًا أن «الأخضر» يمتلك مجموعة قادرة على تقديم مستويات قوية في البطولة، في ظل تنوع العناصر القادمة من عدة أندية، أبرزها الهلال والأهلي والاتحاد والشباب ونيوم والقادسية.



ووصف المشجع أداء المنتخب بقوله: «منتخبنا يقدم كرة نظيفة»، معربًا عن تفاؤله بما ينتظر الفريق في المباريات المقبلة.



• تحذير جماهيري



في المقابل، رفض البعض المبالغة في تقييم الانتصار، مؤكدين أن المنتخب السعودي حقق المطلوب وحصد النقاط الثلاث، لكن مواجهة عُمان وحدها لا تكفي للحكم على المستوى الحقيقي لـ«الأخضر».



وقال أحد المشجعين: «منتخبنا حقق الأهم.. لكن منتخب عمان ليس مقياسًا يُقاس عليه حقيقة قوة منتخبنا»، مقدمًا التهنئة للاعبين ومتمنيًا التوفيق للمنتخب العُماني.



وعزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»، فيما جاء العراق ثانيًا برصيد 4 نقاط، بعد انتصاره المثير على الكويت بنتيجة 3-2.



في المقابل، تجمد رصيد عُمان عند نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما بقيت الكويت في المركز الأخير من دون نقاط، لتودع المنافسة رسميًا.



ويختتم «الأخضر» مشواره في دور المجموعات بمواجهة العراق، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في لقاء يحسم صدارة المجموعة، فيما تلتقي عُمان مع الكويت في الجولة الأخيرة.