واصل لاعب المنتخب الوطني السعودي فراس البريكان تألقه أمام المنتخب العُماني، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف في شباكه، سجلها خلال 3 مباريات في بطولات مختلفة، ليصبح المنتخب العُماني أحد أبرز ضحايا البريكان على المستوى الدولي.



وبدأت حكاية البريكان مع الشباك العُمانية عام 2019، عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 26 خلال فوز الأخضر على عُمان 3-1، في دور المجموعات من «خليجي 24».



وعاد البريكان لهز الشباك العُمانية في كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر، عندما سجل هدف الأخضر الأول في الدقيقة 55، خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي 2-1.



وبعد أقل من عام، جدد البريكان موعده مع الشباك العُمانية، بعدما سجل ثنائية في «خليجي 27»، ليرفع رصيده أمام عُمان إلى 4 أهداف، بواقع 3 أهداف في كأس الخليج وهدف في كأس العرب.



وقدم البريكان مستوى لافتاً خلال اللقاء، وكان أحد أبرز نجوم الأخضر، ليواصل حضوره التهديفي المميز كلما واجه المنتخب العُماني.