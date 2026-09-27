ودّع المنتخب الكويتي منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» رسميًا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في دور المجموعات، إثر هزيمته أمام العراق بنتيجة 2-3، مساء اليوم السبت.



وجاءت الخسارة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بعدما استهل «الأزرق» مشواره في البطولة بهزيمة أمام المنتخب السعودي بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة، بقي رصيد المنتخب الكويتي خاليًا من النقاط بعد جولتين، ليفقد رسميًا فرصته في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، المقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وباتت مواجهة الكويت أمام عُمان، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تحصيلًا حاصلًا بالنسبة إلى حسابات التأهل، بعدما حسمت نتائج الجولتين الأولى والثانية مصير «الأزرق» وأخرجته رسميًا من المنافسة.



ويبحث المنتخب الكويتي خلال مواجهته الأخيرة عن إنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية، فيما يسعى المنتخب العُماني إلى تعزيز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.