استعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات، وقدم أمام نظيره العُماني صورة مختلفة عن ظهوره في بداية مشواره، بعدما حسم المواجهة بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج «خليجي 27» المقامة في مدينة جدة.



وجاء الانتصار السعودي بأقدام فراس البريكان، الذي سجل هدفين، وحسن كادش، الذي أضاف الهدف الثالث، ليحسم «الأخضر» بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين أمام الكويت وعُمان.



ولم يكن الفوز بالنسبة للجماهير مجرد عبور إلى الدور المقبل، إذ حملت المباراة مؤشرات إيجابية على قدرة المنتخب السعودي على تقديم مستوى أكثر توازنًا، بعدما ظهر الفريق بصورة أفضل من الناحيتين الهجومية والتنظيمية، مع حضور واضح للروح والحماس داخل الملعب.



وتفاعلت الجماهير السعودية مع الانتصار، مشيدة بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون، ومؤكدة أن «الأخضر» يمتلك من الإمكانات والعناصر ما يؤهله لمواصلة المنافسة، شرط الحفاظ على الروح التي ظهر بها أمام عُمان، والاستمرار بالمستوى ذاته في الأدوار المقبلة.



وترى الجماهير أن مواجهة العراق في ختام دور المجموعات ستكون فرصة مهمة لمواصلة البناء ورفع درجة الجاهزية قبل خوض نصف النهائي، خصوصًا أن المنتخب سيواجه منافسين أكثر صعوبة في الطريق نحو المباراة النهائية.



ومع ضمان التأهل، يبقى طموح الجماهير السعودية أكبر من مجرد بلوغ نصف النهائي، إذ تتطلع إلى أن يواصل «الأخضر» مشواره حتى النهاية، واستعادة لقب كأس الخليج الذي طال غيابه عن خزائن الكرة السعودية.