حجز منتخب البرازيل مقعده في ثُمن نهائي كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 أمام اليابان، في مواجهة حافلة بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.



وفاجأ المنتخب الياباني منافسه بافتتاح التسجيل في الدقيقة 29 عن طريق سانو، الذي قاد هجمة مرتدة سريعة قبل أن يسدد كرة أرضية خدعت الحارس أليسون بيكر، لينهي «الساموراي» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد.



ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف منتخب البرازيل ضغطه بحثاً عن العودة، ونجح كاسيميرو في إدراك التعادل عند الدقيقة 56 بعدما ارتقى لعرضية متقنة من غابريال، وحولها برأسه إلى الشباك.



واستمرت المحاولات البرازيلية وسط صمود ياباني كبير، قبل أن يخطف البديل غابرييل مارتينيلي هدف الانتصار في الوقت بدل الضائع، مستغلاً تمريرة برونو غيماريش، ليمنح «السيليساو» بطاقة العبور إلى دور ثُمن النهائي.



وبهذا الفوز، يواصل المنتخب البرازيلي مشواره في البطولة، وينتظر في الدور القادم الفائز من المواجهة المرتقبة بين ساحل العاج والنرويج، فيما ودع المنتخب الياباني المنافسات بعدما قدم أداءً قوياً وكان قريباً من تحقيق إحدى أبرز مفاجآت البطولة.