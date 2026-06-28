واصل محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، تقديم مستويات مميزة خلال مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما فرض نفسه كأحد العناصر البارزة في مشوار «الأخضر» بالبطولة، بفضل تدخلاته الحاسمة وتصدياته المؤثرة في المباريات.



وقدم العويس أداءً لافتاً أمام أوروغواي، بعدما تصدى لتسع محاولات خطيرة، قبل أن يواصل تألقه في مواجهة الرأس الأخضر، حين أنقذ مرماه من فرصة محققة في الدقائق الأخيرة من المباراة.



وجاء أبرز مشاهد الحارس السعودي خلال اللقاء أمام الرأس الأخضر عند الدقيقة 74، عندما انفرد أحد لاعبي المنتخب المنافس بالمرمى من مسافة قريبة داخل منطقة الست ياردات، إلا أن العويس خرج في التوقيت المناسب وأغلق الزاوية، لتصطدم الكرة به وتتحول إلى ركلة ركنية، مانعاً هدفاً كان قريباً من تغيير مجريات اللقاء.



وحظي العويس بإشادة زملائه عقب اللقطة، إذ توجه عدد من لاعبي المنتخب السعودي إليه لتحيته بعد هذا الإنقاذ الحاسم الذي حافظ على توازن الفريق في لحظة صعبة من المباراة.



ونال العويس تقييماً مميزاً وفق احصائيات «سوفاسكور» إذ حصل على معدل أعلى من 7 من 10 في جميع مباريات «الأخضر» الثلاثة بالمونديال.



ويواصل العويس كتابة فصل جديد في مسيرته الدولية، بعدما خاض مباراته السابعة مع المنتخب السعودي في كأس العالم، ليصبح ثاني أكثر حارس مشاركة مع «الأخضر» في تاريخ البطولة خلف محمد الدعيع صاحب الـ10 مباريات، وسادس أكثر لاعب سعودي ظهوراً في المونديال.