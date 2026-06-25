دخل المنتخب السعودي المرحلة الأخيرة من تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعدما واصل تدريباته الأربعاء في مدينة أوستن بولاية تكساس، قبل الانتقال إلى هيوستن التي ستحتضن المواجهة المرتقبة.



وخاض لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب Q2 تحت قيادة المدرب جورجيوس دونيس، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والتكتيكية من خلال مجموعة من التمارين المتنوعة التي بدأت بالإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات الاستحواذ على الكرة، ثم تطبيق عدد من الجمل التكتيكية والمواقف الفنية عبر مناورة تدريبية، واختُتمت الحصة بالعمل على الكرات الثابتة.



وشهدت التدريبات عودة المدافع حسان التمبكتي للمشاركة مع زملائه، في خطوة إيجابية للجهاز الفني قبل المواجهة القادمة، فيما واصل الحارس عبدالرحمن الصانبي تنفيذ برنامجه العلاجي بإشراف من الجهاز الطبي.



ومن المنتظر أن يختتم المنتخب السعودي استعداداته مساء الخميس في مدينة هيوستن، من خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي ستقام على ملعب نادي هيوستن دينامو، حيث سيُسمح لوسائل الإعلام بمتابعة الدقائق الـ15 الأولى من المران، قبل وضع اللمسات النهائية على التشكيلة والخطة الفنية الخاصة بمباراة الرأس الأخضر.