حجز المنتخب الكولومبي مقعده رسمياً في دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الثمين والصعب على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم (الأربعاء) على ملعب «ميتلايف» ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة وسيطرة واضحة للاعبي كولومبيا، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين للمهاجم لويس دياز بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR). وظل التعادل السلبي سائداً حتى الدقيقة 76، عندما نجح المدافع دانيال مونيوز في كسر الصمود الكونغولي بتسديدة متقنة سكنت الشباك، مهدياً بلاده نقاط المباراة الثلاث.



بهذا الفوز، رفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط كاملة في صدارة المجموعة لتضمن العبور مبكراً إلى الدور القادم، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية بدون نقاط، بانتظار مواجهة الحسم في الجولة الأخيرة.