تحولت قصة الدولي المغربي إسماعيل صيباري إلى واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كأس العالم 2026، بعدما نجح في تجاوز تحديات كبيرة رافقته منذ طفولته ليصبح أحد أبرز نجوم البطولة العالمية.



وعانى صيباري في سن الثانية من مشكلة خلقية في القدمين، حيث كانت قدماه متجهتين إلى الداخل، ما دفع بعض الأطباء إلى الاعتقاد بأن عودته للمشي بشكل طبيعي ستكون مهمة صعبة. وخضع اللاعب المغربي لعلاج مكثف تضمن ارتداء أجهزة ودعامات طبية لفترة طويلة، قبل أن تبدأ حالته بالتحسن تدريجياً ويستعيد قدرته على المشي بصورة طبيعية.



ولم تتوقف معاناة صيباري عند هذا الحد، إذ واجه عقبة أخرى خلال مسيرته الكروية عندما تم الاستغناء عنه في سن الـ14 من إحدى الأكاديميات بسبب زيادة وزنه، في لحظة كان من الممكن أن تنهي حلمه مبكراً، لكنه واصل العمل والإصرار حتى نجح في شق طريقه نحو الاحتراف والنجومية.



واليوم، وبعد سنوات من التحديات والصعوبات، أصبح صيباري أحد أبرز نجوم منتخب المغرب في مونديال 2026، وساهم بأهدافه وأدائه المميز في خطف الأنظار على الساحة العالمية، ليؤكد أن الإرادة قادرة على تحويل أصعب البدايات إلى قصص نجاح استثنائية.



قصة إسماعيل صيباري جاءت كدرس ملهم في الإصرار والتغلب على العقبات، لتبقى واحدة من أجمل حكايات هذا المونديال.