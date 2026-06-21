أكد مهاجم المنتخب السعودي عبدالله الحمدان لـ«عكاظ» جاهزية «الأخضر» لمواجهة إسبانيا، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل مميز وسط تركيز كبير من اللاعبين خلال المعسكر الحالي.



وأوضح الحمدان في حديثه لـ«عكاظ» بعد الحصة التدريبية لـ«الأخضر»، أن المنتخب يواصل استعداداته وفق البرنامج المعد من الجهاز الفني، مؤكداً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة القادمة ويعملون على الظهور بأفضل مستوى ممكن.



وأضاف أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية وتعكس روحاً عالية بين اللاعبين، مبيناً أن الهدف هو تقديم أداء قوي يليق باسم الكرة السعودية ويلبي تطلعات الجماهير.



ويواصل المنتخب السعودي تدريباته على ملعب جامعة كينيساو في أتلانتا استعداداً لمواجهة إسبانيا، وسط متابعة كبيرة من الجماهير السعودية التي تترقب ظهور «الأخضر» بصورة مشرفة في اللقاء المرتقب.