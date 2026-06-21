فرضت تحذيرات الطقس إجراءات احترازية على جماهير مباراة هولندا والسويد في كأس العالم، بعدما طُلب من المشجعين البقاء داخل ملعب «إن آر جي» في هيوستن عقب نهاية اللقاء، بسبب وجود صواعق رعدية في المنطقة المحيطة بالاستاد.



وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن التنبيه صدر بعد دقائق من صافرة النهاية التي أعلنت فوز المنتخب الهولندي على نظيره السويدي بنتيجة 5-1، إذ جرى إبلاغ الجماهير عبر نظام الإعلانات داخل الملعب، إلى جانب ظهور رسائل تحذيرية على الشاشات العملاقة في طرفي الاستاد، تطلب منهم الاحتماء والانتظار إلى حين صدور تعليمات بالمغادرة.



ورغم إجراءات السلامة، حافظت المدرجات على أجواء احتفالية، إذ واصل نحو 68,777 متفرجاً، معظمهم من مشجعي المنتخب الهولندي، التفاعل مع الموسيقى والهتافات داخل الملعب أثناء انتظار انتهاء التحذير الجوي والسماح لهم بالخروج.



وأفادت التوقعات الجوية في محيط الاستاد باستمرار هطول الأمطار لنحو ساعة بعد المباراة، مع ترقب تحسن الظروف الجوية قرابة الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي.