أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السبت، تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة منتخبي البرتغال وأوزبكستان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأسند «فيفا» مهمة قيادة اللقاء إلى الحكم المغربي جلال جيد (39 عاماً) بمساعدة مواطنيه زكريا برينسي ومصطفى أكراكاد، اللذين سيتوليان مهمات الحكمين المساعدين على خطَي الملعب.



وتأتي هذه المواجهة في المجموعة الـ11، ويسعى المنتخب البرتغالي إلى تعويض تعثره في الجولة الافتتاحية بعد اكتفائه بالتعادل أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، فيما يدخل منتخب أوزبكستان المباراة بحثاً عن استعادة توازنه عقب خسارته أمام كولومبيا بنتيجة 1-3.



وكان جلال جيد قد سجل حضوره الأول في منافسات كأس العالم خلال النسخة الحالية، بعدما أدار مباراة ألمانيا وكوراساو في الجولة الأولى من دور المجموعات، التي انتهت بفوز المنتخب الألماني بنتيجة كبيرة بلغت 7-1.



ويعد تعيين الحكم المغربي امتداداً لمسيرته التي شهدت إدارة العديد من المباريات على المستويين المحلي والقاري، قبل أن يحظى بفرصة المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للمرة الأولى.



ويستعيد التحكيم المغربي بذلك حضوراً تاريخياً في المونديال، بعدما سبق للحكم المغربي الراحل سعيد بلقولة أن أدار نهائي كأس العالم 1998 بين البرازيل وفرنسا، ليصبح أول حكم عربي وأفريقي يقود نهائي البطولة العالمية.