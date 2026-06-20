قبل صافرة بداية مباراة التشيك وكوريا الجنوبية في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، تحولت اللقطة التنظيمية إلى فيديو «ترند» خطف «السوشال ميديا».



القصة بدأت أثناء حمل العلم التشيكي العملاق في مراسم ما قبل المباراة، علق أحد أفراد الطاقم داخل «العلم» دون أن يلاحظه أحد! الكاميرات رصدت المنظم «محاصراً» داخل العلم وهو يحاول الخروج، فيما استمر زملاؤه في المهمة ولم ينتبه أحد للشخص المحاصر.



اللحظة التي اكتشفوا فيها الواقعة كانت كوميدية بامتياز، وسط محاولات سريعة لإنقاذ الزميل قبل انطلاق اللقاء. وانتهى الموقف سريعاً دون إصابات.