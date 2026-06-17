أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن اللاعب مهدي ترابي حصل على تأشيرة دخول متعدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما يتيح له الالتحاق ببعثة المنتخب ومواصلة المشاركة في مباريات كأس العالم 2026 دون قيود سفر، بعد انتهاء صلاحية تأشيرته السابقة عقب مغادرته البلاد إثر المباراة الافتتاحية في لوس أنجلوس.



وأوضح الاتحاد أن ترابي كان قد حصل في وقت سابق على تأشيرة دخول لمرة واحدة فقط، في حين حصل معظم أفراد البعثة على تأشيرات متعددة الدخول، الأمر الذي استدعى تنسيقاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتسوية وضعه قبل المباراة القادمة أمام بلجيكا في دور المجموعات.



وأكد بيان الاتحاد أن الجهود المشتركة أسفرت عن إصدار تأشيرة جديدة متعددة الدخول للاعب، ما يضمن تحركه مع المنتخب بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال بقية مباريات البطولة، دون عوائق إدارية.



ويشارك المنتخب الإيراني في البطولة ضمن مجموعة تقام مبارياتها بين مدن لوس أنجلوس وسياتل، مع إقامة معسكره التحضيري في مدينة تيخوانا المكسيكية.



وكانت تقارير قد أشارت إلى رفض تأشيرات دخول عدد من مسؤولي الاتحاد الإيراني، في ظل التوترات السياسية بين طهران وواشنطن، وتصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ما انعكس على ترتيبات السفر الخاصة بالبعثة.



ويأتي ذلك في وقت أكد الجهاز الفني للمنتخب أن الاضطرابات المرتبطة بإجراءات السفر ألقت بظلالها على استعدادات اللاعبين وأثرت على جاهزيتهم خلال المباريات الأخيرة.