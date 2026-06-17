أكد النجم الألماني السابق لوكاس بودولسكي، المتوّج بكأس العالم 2014، أنه غير حريص على متابعة مباريات كأس العالم 2026 إلا في حال وصول المنتخب الألماني إلى الأدوار الإقصائية وظهوره بمستوى تنافسي متقدم.



وأوضح بودولسكي، في تصريح لبرنامج على قناة «سبورت 1» الألمانية، أن البطولة الحالية، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لا تحظى بالنسبة له بزخم كافٍ يجعله يضبط جدول نومه لمتابعة مبارياتها، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى توقيت انطلاق اللقاءات الذي يتزامن مع ساعات متأخرة من الليل في أوروبا.



وأضاف أنه لم يعد يمارس عادة السهر لمتابعة الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة كما كان يفعل سابقاً، مشيراً إلى أنه كان يستيقظ ليلاً لمتابعة بعض الأحداث الاستثنائية في الماضي، لكنه لم يعد يعتمد هذا السلوك في الوقت الراهن.



واستدرك بودولسكي قائلاً إن استثناءه الوحيد سيكون في حال تأهل المنتخب الألماني إلى الأدوار الحاسمة، خصوصاً إذا أُقيمت مبارياته في توقيت متأخر عند الثالثة أو الرابعة فجراً، مؤكداً أنه حينها قد يحرص على المتابعة رغم الظروف الزمنية، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



واختتم اللاعب الدولي الألماني السابق تصريحاته بالتأكيد على أنه يفضّل حالياً عدم تنظيم يومه وفق جدول البطولة، مبدياً رغبته في قضاء وقت أطول مع أسرته، والتركيز على حياته الشخصية بعيداً عن التزامات متابعة كرة القدم.



ويُعد بودولسكي أحد أبرز لاعبي الجيل الألماني السابق، إذ خاض 130 مباراة دولية سجل خلالها 49 هدفاً، وترك بصمة لافتة في مسيرته مع أندية كبرى أبرزها بايرن ميونخ وأرسنال وغلطة سراي.