أعلن نادي أوليمبيا الباراغواياني تعاقده مع المدافع النيوزيلندي تيم باين بعقد يمتد لموسم واحد، عقب الضجة الجماهيرية والإعلامية التي رافقت مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.



وكانت شبكة «سكاي سبورتس» قد أفادت في وقت سابق بأن باين سينضم إلى النادي الباراغواياني العريق عقب انتهاء مشوار نيوزيلندا في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



وأثار أوليمبيا التكهنات بشأن الصفقة قبل الإعلان الرسمي عنها، بعدما نشر عبر حسابه على منصة «إنستغرام» صورة تضمنت علم نيوزيلندا ورمزاً تعبيرياً لعضلة الذراع، قبيل مواجهة المنتخب النيوزيلندي أمام إيران في افتتاح منافسات المجموعة السابعة، التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يؤكد لاحقاً إتمام التعاقد دون الكشف عن تفاصيل إضافية.



واكتسب باين، مدافع ويلينغتون فينكس البالغ من العمر 32 عاماً، شهرة عالمية لافتة خلال البطولة، بعدما أطلق أحد المؤثرين الأرجنتينيين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفه فيها بأنه «أقل اللاعبين شهرة في كأس العالم»، داعياً الجماهير إلى متابعته.



وأحدثت الحملة تفاعلاً واسعاً، إذ ارتفع عدد متابعي اللاعب على «إنستغرام» من أقل من خمسة آلاف متابع إلى نحو 5.8 مليون، ليصبح أحد أبرز الظواهر الجماهيرية المصاحبة للبطولة.



ويُعد أوليمبيا أكثر الأندية الباراغوايانية حضوراً على الساحة القارية، إذ يبقى النادي الوحيد في البلاد الذي تُوج بثلاثة ألقاب في كأس ليبرتادوريس. كما ضمن المشاركة في النسخة القادمة من البطولة بعد فوزه بلقب الدوري المحلي، إلى جانب تأهله إلى دور الـ16 من كأس «سودامريكانا».