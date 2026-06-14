عادل البرازيلي فينيسيوس جونيور رقم الأسطورة رونالدينيو على صعيد عدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى هدفين في تاريخ مشاركاته بالمونديال، خلال عدد أقل بكثير من المباريات.



وجاء هدف فينيسيوس الثاني في كأس العالم خلال مواجهة المنتخب البرازيلي أمام منتخب المغرب. وبهذا الهدف، رفع نجم ريال مدريد رصيده إلى هدفين في خمس مباريات مونديالية فقط، بعد أن كان قد سجل هدفه الأول في نسخة قطر 2022 أمام كوريا الجنوبية خلال الفوز 4-1.



في المقابل، يمتلك رونالدينيو حصيلة مماثلة بلغت هدفين في 10 مباريات خاضها عبر مشاركتيه في كأس العالم 2002 و2006، إذ سجل في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002 أمام الصين وإنجلترا، قبل أن يخوض مونديال 2006 دون أن يضيف أي أهداف، مع وصول البرازيل حينها إلى دور ربع النهائي.



ويعكس هذا التساوي في الرصيد التهديفي، مع الفارق في عدد المباريات، تطور الحضور الهجومي لفينيسيوس مع المنتخب البرازيلي، واستمرارية تأثيره المتصاعد في المحافل الكبرى، مع بقاء المجال مفتوحاً أمامه لتعزيز أرقامه في النسخة الحالية من المونديال.