أكد مهاجم الهلال كريم بنزيما أنه تعلم الكثير من قائد النصر كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبهما في صفوف ريال مدريد الإسباني.

إشادة برونالدو وتأثيره الفني

وقال بنزيما في بث مباشر مع مغني الراب روف على موقع «إنستغرام»: «كان من الجيد اللعب مع كريستيانو رونالدو، لقد تعلمت منه الكثير مثل التحركات داخل منطقة الجزاء والضغط، حيث كان يسجل 50 هدفاً في الموسم».

موقفه من العودة إلى ليون

وحول إمكانية عودته إلى نادي ليون الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، أجاب: «لا، لا أستطيع، لكن ربما أعود كمدرب، أود أن أبدأ بتدريب اللاعبين الصغار، لأنه لا يعجبني أسلوب تدريبهم الحالي، أريد أن أكون قريباً منهم وأشرح لهم رؤيتي لكرة القدم».

احتمال العودة إلى منتخب فرنسا

وفتح بنزيما، البالغ من العمر 38 عاماً، الباب أمام العودة إلى المنتخب الفرنسي في حال تولى زين الدين زيدان تدريب «الديوك» عقب كأس العالم 2026، قائلاً: «إذا واصلت تقديم أداء جيد والحفاظ على لياقتي فلا شيء مستحيل، ربما أجد مكاناً، على أي حال، أبذل قصارى جهدي لأبقى لائقاً بدنياً».

مقارنة بين باريس والريال

وتطرق إلى المقارنة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد، قائلاً: «باريس سان جيرمان أحد أفضل فرق العالم في الوقت الحالي. إنه يضم عدداً أقل من الأسماء الكبيرة مقارنةً بريال مدريد على الورق، لكن ما يميز باريس سان جيرمان الآن هو أن التشكيلة الأساسية تلعب، وعندما يُجري المدرب تبديلاً في الدقيقة 70، يُقدم البدلاء أداءً أفضل من اللاعبين الأساسيين، الجميع يعرف دوره وما يجب عليه تقديمه، المدرب لويس إنريكي هو صاحب الدور الأبرز في ما يقدمه الفريق، بينما في ريال مدريد لا يلعبون كفريق واحد ولا يتواصلون بشكل كافٍ».