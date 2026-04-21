في مشهدٍ يعكس شغف الوسط الرياضي السعودي وحساسيته تجاه رموزه التاريخية، اشتعلت خلال الأيام الماضية موجة جدل إعلامي لافت داخل البيت الهلالي بين اثنين من أبرز أساطيره، الحارس التاريخي محمد الدعيع، والمهاجم الرئيس الأسبق للنادي سامي الجابر، قبل أن تتجه القصة سريعاً من حدة التصريحات إلى دفء المصالحة، في مشهدٍ أعاد التأكيد على أن حب الكيان يبقى أكبر من أي اختلاف في الرأي.



البداية جاءت من ظهور إعلامي للجابر عبر برنامج نادينا، إذ قدّم قراءة فنية نقدية لأداء الهلال تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، مشيراً إلى ما اعتبره إشكالات في إدارة العناصر المحلية وتكدس اللاعبين على مقاعد البدلاء، إلى جانب تراجع المتعة الهجومية رغم تحسن واضح في الكرات الثابتة. وجاءت هذه الملاحظات في أعقاب خروج الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتفتح الباب واسعاً أمام نقاشات جماهيرية وإعلامية حول المرحلة الفنية للفريق.



لكن الجدل سرعان ما أخذ منحى أكثر حدة بعد أن نشر الدعيع تعليقاً عبر منصة «إكس»، خاطب فيه إدارة النادي بصيغة أثارت تفاعلاً واسعاً، متضمناً إشارة مباشرة إلى الجابر بلهجة بدت رافضة لانتقاداته، إذ كتب: «من هو سامي يا نواف، لا تلتفت للصغار يا أبو سعد»، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يحكم موقفه هو الانتماء للهلال والدفاع عن كيانه دون الدخول في شخصنة الخلافات. وقد فُهمت رسالته على نطاق واسع باعتبارها رداً صريحاً على الجابر، ما أشعل موجة من التفاعل بين الجماهير ووسائل الإعلام.



من جانبه، اختار سامي الجابر مساراً أكثر هدوءاً في التعاطي مع الأزمة، مؤكداً في تصريحات متلفزة ومنشورات لاحقة أن النقد الفني حق مشروع للجميع، وأنه لا يحمل أي خلافات شخصية مع أحد، سواء من زملائه السابقين أو من نجوم الجيل الذي عاصره، مشدداً على أن رؤيته تقوم على التحليل الفني البحت بعيداً عن أي حساسيات. كما أشار إلى أن اختلاف وجهات النظر أمر طبيعي في بيئة تنافسية بحجم الهلال.



ومع تصاعد التفاعل الجماهيري وانقسام الآراء بين مؤيد ومعارض، جاءت المفاجأة في اليوم اللاحق حين بادر الدعيع إلى نشر رسالة مصالحة صريحة ومباشرة، أكد فيها أن ما يجمعه بالجابر أكبر من أي خلاف عابر، واصفاً إياه بـ«الأخ الكبير»، وأحد أبرز من مرّوا في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية، ومشدداً على أن الاختلاف بينهما لا يتجاوز حدود الرأي المرتبط بحب الهلال والدفاع عنه. وقد حملت رسالته نبرة تقدير واضحة، أعادت تهدئة المشهد سريعاً.



وفي خضم هذا السجال، انقسمت ردود فعل الجماهير بين من رأى في مواقف الجابر اتزاناً وهدوءاً في إدارة النقد، ومن اعتبر أن الدعيع عبّر عن غيرته على النادي وانتمائه الصادق، بينما اتجهت شريحة واسعة إلى الدعوة لطيّ الصفحة والتركيز على وحدة الهلال ورموزه، معتبرة أن ما حدث لا يعدو كونه اختلافاً صحياً بين شخصيتين ارتبطتا بتاريخ النادي.