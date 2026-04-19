سجّل مهاجم فريق النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا جديدًا في شباك الوصل الإماراتي، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2، ليواصل النجم البرتغالي كتابة التاريخ بوصوله إلى 969 هدفًا رسميًا، معززًا صدارته كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ كرة القدم.



ويؤكد رونالدو من خلال هذا الهدف استمراريته المذهلة وتأثيره الحاسم في المباريات الكبرى، حيث يواصل قيادة النصر بثبات نحو المنافسة على اللقب القاري، مع حضور تهديفي لافت منذ انضمامه للفريق.



وتبرز أرقام «الدون» مع النصر حجم تأثيره، إذ خاض 140 مباراة، سجل خلالها 124 هدفًا، وقدم 23 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 147 مساهمة، بمعدل تسجيل يبلغ هدفًا كل 90.6 دقيقة تقريبًا، إضافة إلى تسجيله 6 مرات «هاتريك».



ويقترب النجم البرتغالي أكثر من إنجاز تاريخي غير مسبوق، مع مواصلته التقدم نحو حاجز الألف هدف، في مسيرة استثنائية تؤكد أنه لا يزال أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.