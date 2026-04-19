حقق فريق التايكوندو بنادي القادسية المركز الأول في بطولة المملكة للأوزان الأولمبية، التي أُقيمت في المدينة المنورة، بعد أداء مميز أثمر عن حصد 3 ميداليات، منها ذهبيتان وبرونزية.



وجاءت الميداليات الذهبية عبر اللاعبة رحمة الخواهر في وزن (-49 كغم)، واللاعبة لمار بنقش في وزن (+67 كغم)، فيما أحرزت اللاعبة أثير عسيري الميدالية البرونزية في وزن (-57 كغم).



وتعكس هذه النتائج العمل الممنهج الذي يقدمه معهد القادسية للرياضات القتالية في إعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات، من خلال منظومة متكاملة تُعنى بتطوير الجوانب الفنية والبدنية، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في صقل المهارات ورفع مستوى الجاهزية. ويواصل المعهد دوره في بناء قاعدة واعدة من المواهب، ودعم مسيرة الألعاب القتالية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المتقدمة في مختلف المحافل.