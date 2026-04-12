وصلت بعثة نادي تراكتور الإيراني إلى مدينة جدة قادمة من تركيا، استعداداً لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم الثلاثاء 14 أبريل.



وتأتي هذه المواجهة بعد فترة توقف طويلة للفريق الإيراني، إذ لم يخض أي مباراة رسمية منذ نحو 50 يوماً، بسبب الظروف التي شهدتها المنطقة، ما يجعل اللقاء المرتقب أول اختبار رسمي للفريق عقب استئناف نشاطه.



ويأمل تراكتور في استعادة جاهزيته الفنية والبدنية سريعاً، والدخول بقوة في أجواء المنافسة القارية، في حين يسعى شباب الأهلي إلى استغلال عامل الجاهزية والاستمرارية لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم.