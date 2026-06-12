تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية بالقرب من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، قبل دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 التي جمعت بين المكسيك وجنوب أفريقيا.



وأفادت الشرطة المكسيكية بأن المشجع تلقى الإسعافات الأولية في موقع الحادثة قبل نقله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، مؤكدة أن وضعه الصحي مستقر حالياً.



ولم تعلن السلطات هوية المشجع أو جنسيته، إلا أنها أوضحت عبر بيان نشرته على منصة «إكس» أنه ليس من حاملي الجنسية المكسيكية.



وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تصاعد النقاشات حول تأثير الظروف المناخية على الجماهير واللاعبين خلال البطولة، خصوصاً في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها بعض المدن المستضيفة.



كما تمثل مكسيكو سيتي تحدياً إضافياً بسبب ارتفاعها الكبير عن مستوى سطح البحر، وهو عامل قد يؤثر على الجاهزية البدنية للمنتخبات والجماهير خلال منافسات النسخة الموسعة من كأس العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وبمشاركة 48 منتخباً.