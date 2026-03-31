تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للخسارة من مضيفه منتخب صربيا بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب تي تس سي في مدينة بلغراد الصربية، في ختام معسكر الأخضر في صربيا.



شهد اللقاء بداية قوية من المنتخبين وكاد المنتخب الصربي أن يتقدم أولاً لولا تألق الحارس محمد العويس الذي تصدى لرأسية يوفيتش (د: 3)، ورد منتخبنا الوطني بتسجيل الهدف الأول بعد أن استغل المهاجم عبدالله الحمدان خطأ الحارس رايكوفيتش في منتصف ملعب منتخب صربيا ليخطف الحمدان الكرة وينفرد بالمرمى الخالي مسجلاً هدفاً للأخضر السعودي (د: 8)، وانفرد لاعب صربيا بيرمانشيفيتش بالمرمى وسدد كرة أرضية تصدى لها العويس ببراعة، وكاد مروان الصحفي أن يضاعف النتيجة بعد مهارة عالية من سعود عبدالحميد الذي مرر كرة جميلة للمنفرد الصحفي ليسددها الأخير أرضية مرت بجوار القائم.



وفي الشوط الثاني، تغير الأداء لا سيما بعد التبديلات التي أجراها المنتخب الصربي بإشراك بعض العناصر الأساسية ليتمكن من قلب النتيجة.. إذ أحرز مدافع ميلان بافلوفيتش الهدف الأول والتعادل بلعبة مقصية (د: 66)، ومن ثم أضاف البديل ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق الهدف الثاني برأسية على يسار العويس (د: 70)، لينتهي اللقاء بفوز صربيا بهدفين لهدف.