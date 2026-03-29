في الوقت الذي خطف فيه منتخب كوسوفو الأضواء بعد فوزه المثير على سلوفاكيا (4-3) وبلوغه نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخب تركيا الثلاثاء في مباراة حاسمة، تلقّى المنتخب التركي ضربة قوية قبل هذا اللقاء المرتقب، إذ تأكد غياب مدافع النادي الأهلي السعودي ميريح ديميرال عن المواجهة النهائية أمام كوسوفو، بعد ثبوت إصابته في منطقة الفخذ التي ستُبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن 20 يومًا، بحسب ما أفاد به الصحفي التركي علي نايش.



ويُعد ديميرال أحد الركائز الأساسية في دفاع منتخب تركيا، ما يجعل غيابه مؤثرًا بشكل كبير في مباراة بحجم النهائي المؤهل للمونديال، خصوصًا أمام منتخب كوسوفو الذي أظهر قوة هجومية لافتة بتسجيله 4 أهداف خارج أرضه في نصف نهائي الملحق المونديالي.



وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس للغاية، إذ يحتاج المنتخب التركي إلى كامل قوته الدفاعية للحد من خطورة الهجوم الكوسوفي، الذي قاده عدد من اللاعبين المتألقين خلال المواجهة الماضية.



من جهة أخرى، يواصل الجهاز الطبي بمنتخب تركيا متابعة حالة ديميرال مع ناديه الأهلي السعودي، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل العودة التدريجية للمباريات.

وبذلك، يدخل المنتخب التركي المواجهة النهائية أمام كوسوفو وسط تحديات دفاعية واضحة، في مباراة ستحدد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا.