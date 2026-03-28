واصلت السنغال تحديها لقرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إذ احتفلت بما تعتبره لقب كأس الأمم الأفريقية بين جماهيرها في فرنسا، وذلك قبل خوضها مباراة ودية أمام بيرو اليوم (السبت) على ملعب «ستاد دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية باريس.



وكانت لجنة الاستئناف في «كاف» قد قررت تجريد المنتخب السنغالي من اللقب، واعتباره منسحبًا خلال نهائي البطولة أمام المغرب في يناير الماضي، في تطورٍ جاء بعد سلسلة من الاعتراضات والطعون القانونية.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتراض لاعبي السنغال على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في اللحظات الأخيرة من المباراة، ما دفعهم إلى مغادرة أرض الملعب قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني لإقناع زملائه بالعودة واستكمال اللقاء. وقد شهدت تلك اللحظات تصدي الحارس إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي نفذها إبراهيم دياز، قبل أن تحسم السنغال المواجهة لصالحها بهدف دون رد في الوقت الإضافي وتتوج باللقب وفق ما جرى داخل الملعب.



لاحقًا، تقدم المنتخب المغربي باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط، التي رفضت الاعتراض وأقرت بفوز السنغال بالبطولة. غير أن لجنة الاستئناف نقضت هذا القرار، واعتبرت السنغال خاسرة بنتيجة 3-0 في النهائي، مع منح اللقب للمغرب.



وفي المقابل، بادر الاتحاد السنغالي إلى الطعن في قرار لجنة الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي لم تحدد بعد موعدًا لإصدار حكمها النهائي في القضية.



وفي سياق متصل، ظهر لاعبو المنتخب السنغالي خلال الاحتفال في فرنسا مرتدين قمصانًا تحمل نجمتين، في إشارة إلى عدد الألقاب التي يعتبرونها من حقهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية. كما شارك قائد الفريق كاليدو كوليبالي في مراسم رمزية، حيث حمل الكأس وسط زملائه خلال احتفال مصغر تخلله عرض فني أحياه الفنان السنغالي يوسو ندور، قبل أن يقوم اللاعبون بجولة شرفية تبادلوا خلالها حمل الكأس على أرض الملعب.