وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، إلى مدينة جدة اليوم (الأربعاء)، استعداداً لمواجهة الأخضر السعودي ودياً يوم الجمعة القادم.

ويستضيف الأخضر نظيره المصري في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

غياب صلاح

ويفقد منتخب مصر خدمات نجمه محمد صلاح، بسبب تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع ليفربول أمام غلطة سراي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل «كوكا».

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد «زيزو» - إمام عاشور - محمود حسن «تريزيجيه» - عمر مرموش - إبراهيم عادل - هيثم حسن - إسلام عيسي.

الهجوم: مصطفي محمد - ناصر منسي.