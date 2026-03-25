يستعد فريق الوحدة الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية أمام فريق جدة يوم السبت القادم على أرض الأخير، في إطار تحضيراته لملاقاة فريق الرائد يوم الجمعة 3-4-2026 على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.



ومن المتوقع أن يعتمد المدرب روسمير تشفيكو على التشكيلة الأساسية، بهدف تنشيط ذاكرة اللاعبين الكروية، وتصحيح الأخطاء الدفاعية التي لا تزال سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق لنقاط ثمينة كانت في متناول يديه، إضافة إلى البحث عن حلول لمعالجة هذه الثغرات خصوصاً أن الفريق يخوض المباريات الأخيرة من الدوري وهو يطمح للتأهل إلى الملحق الذي يضم الفرق من المركز الثالث حتى السادس، على أمل الصعود إلى دوري روشن السعودي للمحترفين من خلال هذه الفرصة.



يذكر أن فريق الوحدة بدأ تدريباته في اليوم الرابع من العيد بمعسكر مفتوح في مدينة جدة، متضمناً تدريبات صباحية ومسائية، سعياً لتحسين مستواه ونتائجه في المباريات المتبقية من الموسم.